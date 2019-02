Peugeot krijgt andere slogan, spreekt over ‘Performance’

Binnenkort gaan we het nieuwe tijdperk van Peugeot ervaren.

Peugeot is al even afgestapt van de “je voelt je lekkerder in een Peugeot”-slogan. Een geniale tekst trouwens, die met regelmaat te vinden was op de achterruit van auto’s als de 206 en de 307. In 2010 introduceerde het merk de internationale slogan ‘Motion & Emotion’ en met die tekst gaat Peugeot verder in 2019.

Op de aanstaande Autosalon van Genève hebben heeft PSA een belangrijk nieuw model in petto. De nieuwe Peugeot 208 zal gepresenteerd worden. Naast varianten met conventionele verbrandingsmotoren, zal de 208 ook de eerste volledige elektrische productieauto voor de massa gaan worden van het merk.

De Fransen blazen dan ook de huidige slogan nieuw leven in. De tekst blijft vrijwel ongewijzigd, maar gaat voortaan als ‘Motion & e-Motion’ door het leven. Daarmee legt Peugeot de focus op een elektrische toekomst.

De leeuw, al 160 jaar het symbool van Peugeot, krijgt dit jaar op de Autosalon van Genève blauwe en groene lichteffecten. Naast de volledige elektrische 208 komen eind dit jaar hybride varianten van de 3008 en 508 op de markt. Het is de bedoeling dat het volledige gamma van Peugeot tegen 2023 geëlektrificeerd is.

Performance

Tot zover het burgerlijke gedeelte. Peugeot heeft mogelijk ook voor de liefhebber wat in petto. Een elektrische (hybride) auto hoeft immers niet saai te zijn. In een teaser voor Genève spreekt het merk over een performance & hybride combinatie. Dat klinkt goed, maar hou hier een slag om de arm. De ontzettend brute 308 R Hybrid met 500 pk zag immers ook nooit het levenslicht.