Het is een zooitje bij het CBR

Dat het bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) niet altijd even lekker gaat is niet nieuw. De instantie kampt met meer aanmeldingen dan ze aankunnen, met wachtlijsten in met name grote steden tot gevolg.

Nu trekt ook de ANBO aan de bel. Dit is een belangenorganisatie voor senioren. de ANBO stelt dat het CBR zijn zaakjes niet op orde heeft. Senioren van 75 jaar of ouder moeten bijvoorbeeld een medische verklaring aanvragen om het rijbewijs te verlengen. Deze aanvragen worden vaak op een stapel gegooid, resulterende in lange procedures. In de tussentijd worden de senioren niet op de hoogte gehouden, waardoor er veel onduidelijkheid ontstaat. Andere klachten hebben onder meer betrekking tot slechte communicatie en onduidelijke instructies.

Morgen zal er een hoorzitting plaatsvinden in de Tweede Kamer over de doorlooptijden bij het CBR. Nu krijgen senioren het advies om alvast een half jaar voordat het rijbewijs gaat verlopen bij het CBR aan te kloppen voor een verlenging. Er zijn echter gevallen bekend dat zelfs een half jaar niet vroeg genoeg is bij het CBR om de aanvraag in behandeling te nemen en deze af te handelen.

Foto: Oma in een Lambo via @autojournalist op Autojunk