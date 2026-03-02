PHEV’s zijn helemaal ruk, de EREV is het helemaal, aldus de CEO van Renault

Het ligt overigens niet aan de auto, maar het ligt aan jou

Op het eerste gezicht zit er niet veel verschil tussen een PHEV en een EREV (Electric range extended vehicle). Beide verbruiken zowel stroom als benzine. Maar volgens de CEO van Renault zit er enorm verschil tussen de benzineauto die hulp van een elektromotor krijgt, of een elektrische auto die hulp krijgt van een benzinemotor.

Je gebruikt hem verkeerd

Volgens topman François Provost zit het verschil hem niet eens zo zeer in de aandrijving of techniek van de half-elektrische auto’s, maar meer het gedrag dat deze uitlokken bij de bestuurders. Hij stelt dat de PHEV-rijders helemaal niet de behoefte voelen om elke keer te laden. Ze zouden dit door de korte actieradius veel te vaak moeten doen. Daarom leunen ze vooral op de benzinemotor, want dat is het makkelijkst.

De EREV zou volgens hem de oplossing bieden, aangezien dat in de basis een elektrische auto is, met een veel grotere actieradius. Dat zou de berijder eerder doen verleiden om langere tijden aan de laadpaal door te brengen, dan even te tanken om de range extender het laadwerk te laten doen.

Provost heeft tot op zekere hoogte een punt, maar de logica in zijn argumentatie ontbreekt. Bij zowel de PHEV als de EREV is simpelweg tanken het makkelijkst. Je zou ook kunnen bedenken dat de relatief kortere actieradius van de PHEV tegenover de EREV juist zou moeten uitlokken om vaker te laden. Daarmee bespaar je immers op kosten, wat waarschijnlijk de reden is dat men voor een PHEV kiest.

EREV mag wél na 2035

Wat Provost eigenlijk zegt is: koop een EREV, want die mogen we ook na 2035 nog blijven maken. Dat past natuurlijk veel beter bij de strategie van het merk. Daarbij blijven de Fransozen ook stellen dat een volledig elektrische toekomst tegen 2035 echt nog niet haalbaar is.

Onder de nieuwe EU-regels zou de EREV nog verkocht kunnen worden. De PHEV daarentegen, zou niet meer door de strenger wordende uitstooteisen komen. Het helpt hierbij niet mee dat zowel het verbruik als de uitstoot op een veel realistischere manier berekend gaan worden. Hierbij is het gedaan met het eerst de accu leegrijden en dan pas de benzinemotor inschakelen.

Of de EREV en de PHEV überhaupt een lange toekomst beschoren zijn? Dat valt nog maar te bezien. In China, het land dat de toon zet op het gebied van elektrificatie, gaat het niet bepaald goed met dit soort aandrijflijnen. Daar wordt steeds vaker gekozen voor de volledig elektrische auto’s.