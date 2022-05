Picnic betaalt Verstappen niet: ‘was een geintje’

Het was maar een geintje. Picnic betaalt Verstappen niet, ondanks dat de Hoge Raad dat wel oordeelde.

Irritante reclames werken gewoon. Het irritant zijn is buitengewoon effectief. Bij Picnic komen ze erachter dat gewoon irritant doen ook buitengewoon effectief is, mede als onterecht gebruik maken van het portretrecht

Voor de mensen die het gemist hebben, een paar jaar (in 2016) geleden had supermarkt-bezorgservice Picnic een reclame met een Verstappen look-a-like. Ze konden uitstekend meevaren op de Verstappen hype die toen net begon. Dat deden ze met een flauw filmpje waarin je overduidelijk een Max Verstappen-look-a-like ziet rijden in zo’n treurig elektrisch bestelwagentje.

Picnic betaalt Verstappen niet

Ok, Picnic had het waarschijnlijk ingecalculeerd dat wat ze deden, eigenlijk niet kon. Als de baten opwegen tegen de kosten, dan is het gewoon een solide doch etisch twijfelachtige investering geweest. Enkele weken geleden oordeel de Hoge Raad dat gebruik van een Verstappen look-a-like inbreuk is op het portretrecht. Picnic moet 350.000 euro schadevergoeding betalen aan Verstappen. Daarmee is de zaak afgedaan. Zou je denken.

Want Picnic weigert te betalen, dat meldt het Algemeen Dagblad. De directeur van Picnic – Michiel Muller – wil Verstappen feliciteren met de overwinning (in de rechtbank, niet de GP van Miami 2022), maar daar blijft het bij. Volgens Muller is de zaak zwaar overtroffen en was het slechts een geintje. En een geintje moet kunnen, aldus Muller. Hij stelt dan ook dat ze helemaal opnieuw willen aanvechten.

Ingecalculeerd

Of het ook daadwerkelijk zin gaat hebben wat Muller doet, zal de tijd moeten uitwijzen. Wel is duidelijk dat een vrij kleine onderneming uit kon groeien tot een grote speler in de markt. Want laten we eerlijk zijn, het is al lang niet meer de reclame waar we Picnic van kennen.

Het zijn – waarschijnlijk – gewoon de rechtszaken en verhalen waar je het bedrijf van kent. En irritante aanwezigheid is beter voor de naamsbekendheid. Wat dat betreft lijkt het – wederom – een ingecalculeerd risico en een verlenging van de ‘Picnic-rechtszaak-campagne’.

