Deze Ford bedrijfswagen is een extreem grote hit

Nog beter nieuws voor The Blue Oval. De Ford bedrijfswagen wordt voornamelijk verkocht aan nieuwe klanten.

Soms is een beetje geluk niet verkeerd. Een fabrikant is jaren bezig met marktonderzoek om te kijken wat de klant nu echt wil. En dan nog lukt het lang niet altijd om exact dat juiste product te maken of de voordelen van het product te vertalen naar de klant.

En soms heeft een merk het gewoon perfect voor elkaar. Dat is met deze Ford bedrijfswagen het geval. Het gaat om de Ford Maverick, de kleinste pick-up van het merk. Dat model is namelijk een extreem grote hit. Zo op het eerste gezicht is het niet veel bijzonders. De kleine pick-up heeft in tegenstelling tot de grotere Ranger en F-150 op een zelfdragend koetswerk (geen ladderchassis).

Populaire Ford bedrijfswagen

Ford heeft in Q1 van 2022 er 19.245 exemplaren van verkocht in de VS, aldus Ford Autohority. Daarmee is de auto (veel) populairder dan zijn enige concurrent, de Hyundai Santa Cruz.

Het belangrijkste wapenfeit is dat er een hele hoop van verkocht worden aan nieuwe klanten. Meer dan 60% van de mensen die de Ford bedrijfswagen kopen, komt van een ander merk. Het zijn dus meer klanten in plaats van klanten die anders een andere Ford hadden gekocht.

Gunstige prijzen

Een andere prettige bijkomstigheid is dat Ford ze verkocht waar dat vroeger niet gebeurde. Met name de populariteit in Californië is bijzonder. Normaal worden deze auto’s daar minder goed verkocht. Een groot deel van het succes is te verklaren door de belachelijk lage prijs van de Ford bedrijfswagen. Want hij is er al vanaf 19.995 dollar. Een Ford Transit Connect, ook een soort bedrijfsauto waar particulieren in passen, is bijna 12 mille duurder.

In feite zijn beide een Ford bedrijfswagen van min of meer hetzelfde formaat. Wil je niet een basis hybride, maar een dikke 2.0 EcoBoost Lariat, dan ben je slechts 26.945 dollar kwijt. De auto wordt verkocht als bedrijfsauto, uiteraard. Maar dankzij het zelfdragende koetswerk, de lage prijs, de dubbele cabine en het lage verbruik is de Maverick ’toevallig’ ook heel erg populair voor particulieren.

Via: Carscoops.

Meer lezen? Dit zijn de 25 snelste pick-ups!