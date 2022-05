Rammend ordinaire Manhart CRT-800 is ordinair (maar wel dik)

De techniek van de Manhart CRT-800 is echter om van te likkebaarden.

Er komt een tijd dat extreem foute creaties weer cool worden. Kijk maar naar de Strosek-creaties van Koenig Specials. Of oude producten van Gemballa, AC Schnitzer of Hamann. Nieuw was het extreem fout, gebruikt was het enorm ordinair. Maar, ver nadat de youngtimer-periode is verstreken, worden het vanzelf stiekem weer coole auto’s.

Het gaat nog eventjes duren voordat de Manhart CRT-800 een salonfähige auto zal worden. Het apparaat is namelijk rammend ordinair. De basis voor de Manhart CRT-800 is de Porsche Cayenne Coupé. Dat is van zichzelf niet de meest subtiele en elegante auto.

Manhart CRT-800

De exacte basis is de Cayenne Turbo, niet de Turbo S of de Turbo GT. Die is standaard voorzien van een 4.0 V8 met 550 pk en 770 Nm. In principe meer dan voldoende voor extreme prestaties. Maar bij Manhart vinden ze ‘meer dan voldoende’ niet, eh, voldoende.

Daarom werd de 4.0 V8 voorzien van hybride turbo’s en een nieuwe Manhart-intercooler. Tevens is er een sportuitlaat gemonteerd. Het geheel wordt middels een MHtronic-ECU aangestuurd om zo optimaal te werken. Het resultaat is 807 pk aan vermogen en maar liefst 1.090 Nm aan koppel. 1.090!!

Als je vindt dat je niet genoeg opvalt, kun je ervoor kiezen om de OPF te verwijderen en 200-cels sportkats te monteren. Dan hoort iedereen in de winkelstraat dat jij je Cayenne aan het uitlaten bent.

Manhart haast zich erbij te zeggen dat deze twee onderdelen niet aan de strenge TüV-eisen voldoen en enkel voor ‘export’ geschikt zijn. Opvallen die je verder ook met de bekende stickerset. Slim gedaan van Manhart. In plaats van moeilijke bodykits, hebben ze aan wat stickers voldoende. Zwart met gouden striping? Moet Manhart wel zijn.

Wielen

Om de foute Manhart CRT-800 nog fouter te maken, kun je ervoor kiezen om de Manhart-velgen te monteren. Voor zijn ze 10,5 x 22, achter 12 x 22. De bandenmaat voor is 285/35 ZR22 en achter 315/30 ZR22. Waarschijnlijk krijg je bij de bandenboer een privé-parkeerplaats. Met wat koppelstangen heeft Manhart de CRT-800 verlaagd met zo’n 35 millimeter.

Mocht je toch nog wat dikkere koetswerkdelen verlangen op je Porsche om het écht een foute bak te maken, dan hebben we heel erg goed nieuws voor je. Voor de Manhart CRT-800 zijn binnenkort koolstofvezel spoilers en diffusors leverbaar. Alle onderdelen kun je nu bij Manhart bestellen.

