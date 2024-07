Piepjonge 518d met 3 ton is schaap in wolfskleren

Deze piepjonge 518d occasion is het tegenovergestelde van een sleeperstation.

Bij het kiezen van een occasion heb je te maken met enorm veel veel variabelen: uitvoering, motor, transmissie, kleur en ga zo maar door. Dit betekent dat je altijd een concessies moet maken, zeker als het budget beperkt is. Uiteraard is het budget beperkt, want je bent aan het shoppen voor een occasion.

Voor vandaag hebben we een wel heel erg bijzondere concessie voor jullie. De auto die jullie kunnen aanschouwen op deze pagina is een piepjonge BMW 518d Touring. Nu valt dat piepjong op zich wel mee, daar de auto uit 2019 komt. Dat is inmiddels alweer bijna vijf jaar oud.

300.000 km

Nee, dat piepjong bij deze 518d komt namelijk door de kilometerstand: meer dan 3 ton! Het is zeker niet ondenkbaar (75.000 km per jaar rijden en je bent er in 4 keer), maar je moet flink doorrijden om een dergelijke kilometerstand te behalen. Dus in relatie tot de kilometerstand is de leeftijd nog erg laag.

Maar hey, dat heeft wel als voordeel dat je voor minder dan 20 mille in een G31-generatie 5 Serie rijdt. De buren zullen heel erg van jou onder de indruk zijn, want deze auto ziet her heel erg heldhaftig is. Want niet alleen is deze Fünfer uitgerust met het M Sportpakket, maar ook alle M Performance-accessoires zijn erop geschroefd.

Althans, er zijn accessoires opgeschroefd inclusief wat M Performance-stickers, dus dan is het waar toch? Er zijn extra lipjes en stripjes, plus enorme velgen. Ook zien we twee flinke uitlaten. Een beetje over-ambitieus, want zoals je weet betreft het een piepjonge 518d…

Prestaties piepjonge 518d

Dat betekent dat deze superdikke en moderne auto voorzien is van de meest eenvoudige en modale motor die ze geleverd hebben in de 5 Serie. De B47B20-motor is goed voor 150 pk en 350 Nm. Dat betekent een ‘sprint’ van 0-100 km/u in 9,2 seconden en een ’topsnelheid’ van 212 km/u. Niet echt denderende waarden.

Maar ja, er is een aspect waar deze auto wel scoort en dat is het verbruik. We hebben eventjes snel op Spritmonitor gekeken en zien dat de 518d wel lekker zuinig is. Gemiddeld kun je namelijk 1 op 16,78 ermee rijden. Dat is gemiddeld wat mensen in het echt ermee rijden. Als je even je best doet, kan het vast wel zuiniger. Het prestatiepotentieel matcht dus totaal niet met uit heldhaftige uiterlijk.

