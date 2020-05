Speciaal voor de trouwe autobloglezer met weinig haast hebben we 13 auto’s met een karige motor op een rij gezet.

Gisteren konden we kennis maken met de Mercedes-Benz CLS 260. In principe klinkt die naam nog niet eens zo heel erg raar. Als een CLS 220d en CLS 250d mogelijk is, dan moet een CLS 260 toch ook kunnen? Nu weten we dat de naam niet altijd meer slaat op de cilinderinhoud. Sterker nog, het is slechts een indicatie van het vermogen en koppel die de motor kan leveren. Wat dat betreft zijn die gekke getallen van Audi zo gek nog niet.

Waar de diesels behoorlijk potent aanvoelen door hun koppel (minimaal 400 Nm) en alsnog 2,1 liter slagvolume tot hun beschikking hebben, is het in de CLS 260 heel erg gesteld, eigenlijk. Je hebt namelijk ‘maar’ een 1.5 viercilinder met turbo tot je beschikking. Een motor die adequaat is voor een A-Klasse of misschien nog een CLA, maar bij een CLA hebben we onze twijfels.

Nu is het niet nieuw dat fabrikanten behoorlijk kleine motoren met weinig vermogen en koppel leveren. Sterker nog: ze doen het al heel erg lang. Dit zijn 13 voorbeelden:

Audi A4 1.9 DI (B5)

In de jaren ’90 zagen we de snelle diesels in populariteit toenemen. Volkswagen had daar een grote rol in, want de TDI-‘tjes liepen op de snelweg behoorlijk vlot. Zie het als de Model 3 van de jaren ’90: ineens was je auto van de zaak best snel. De Audi A4 was leverbaar met een hele range aan diesels, maar je moest de instapper overslaan: de 1.9 Di. Deze was teruggetuned naar slechts 75 pk. Qua koppel schoot het ook niet echt op: 150 Nm weet een beetje elektrische tandenborstel ook wel te mobiliseren. De 1.9 Di was alleen leverbaar met handbak, voorwielaandrijving en vier deuren, bij de Avant kreeg je de aanzienlijk vlottere 1.9 TDI met 90 pk.

Lotus Elise 1.6 (S3)

“Ja, maar een Lotus heeft geen dikke motor nodig.” Dat klopt helemaal. Sterker nog, in veel gevallen zou je kunnen stellen dat de basis-Elise het beste totaalplaatje biedt. De Rover 1.8 K-Serie in de S1 en vroege S2’s waren briljant. De Toyota 1.8 in de Elise S (S2) in 2006 eveneens. In 2010 ging het ‘fout’. Toen werd de 1.6 liter grote viercilinder de basismotor. Op papier leek het verschil mee te vallen, alhoewel het de langzaamste Elise ooit was. In de praktijk was het echter wat erger. In de tussentijd was de Elise wat (bijna 200 kg) aangekomen, terwijl de 1.6 weinig koppel leverde en dat ook nog eens bij een veel hoger toerental. Nog altijd een snoepje om te rijden, maar een auto met ‘Lotus’ op de neus mag best een beetje vlot zijn.

BMW 418i (F32)

In veel gevallen pakt downsizing verkeerd uit. Dat heeft te maken met het verschil in de theorie en de praktijk. Bij de BMW 418i is dat niet anders. Op papier is de 1.5 driecilinder met 136 pk voldoende potent om de Coupé in beweging te krijgen: 136 pk en 220 Nm is ook weer niet zo slecht. Maar het kentekengewicht is al meer dan 1.400 kg, dus het leeggewicht ligt zo’n 100 kg hoger, dus je bent al gauw met zo’n 1.600-1.700 kg onderweg. Die driepitter moet er dan wel heel erg hard aan trekken met als resultaat alsnog een hoog verbruik. Kortom, lekker de 420i pakken. Het verschil in verbruik valt heel erg mee, het verschil in laufkultur en prestaties is enorm.

Mercedes S250 CDI (W221)

De perfecte auto voor de luxe taxichauffeur die voor zichzelf wil gaan beginnen. Als je geen haast hebt, is de S250 CDI een perfecte optie. De 2.1 viercilinder van Mercedes kon je krijgen in enorm veel verschillende modellen. In tegenstelling tot BMW en Audi lepelde Das Haus de viercilinder ook in de S-Klasse. Je kon ‘m zelfs krijgen met de lange wielbasis. Was dit zo vreselijk als het klonk? Nee, de diesel was voor zijn soort best gemanierd, de 7G-Tronic automaat werkte er goed mee samen, 204 pk en 500 Nm zijn prima waarden en zo’n W221 is uitstekend geïsoleerd. Dus als je rustig over de snelweg kachelt, heb je het nauwelijks door.

Volvo S80 D2

In principe is de keuze best logisch. Decennialang bewijzen Volvo-rijders dat ze meestal niet echt veel haast hebben. Waarom dan niet een model maken specifiek voor hen? Voor Volvo kwam het goed uit, want zo kon het de CO2-uitstoot van zijn producten naar beneden krijgen. Het resultaat was een Volvo waarbij je gewoonweg geen haast kon hebben. Als je met het verkeer mee reed, was er niet veel aan de hand. Op papier vielen de prestaties ook behoorlijk mee, maar in de praktijk voelde de motor erg lethargisch aan. Het verschil tussen de instap D2 (eerst 1.6D genaamd) en de volgende stap, de D3, (een keurige 2.0 diesel) was gewoonweg te groot. Maar, als je echt heel rustig rijdt, is het stiekem best een fijne auto. De S80 heeft geen faux-sportiviteit in de aanbieding en is lekker zacht en comfortabel. En als je heel rustig rijdt, kun je met het dieseltje best zuinig rijden.

Smart Roadster 60

Het idee van de Smart Roadster was geweldig. Pak de bestaande techniek van de City Coupe (zoals de ForTwo eerst heette) en maak de leukst mogelijk sportwagen. Dat werd dus de Smart Roadster. Dit guitige autootje is een raszuiver sportwagentje: de motor ligt in het midden en de aandrijving gaat naar de achterwielen. Er was keuze uit zo’n 80 of 100 pk, waarbij beide motoren niet enorm overdadig overkwamen qua power. Maar er was nog een zwakkere broeder: de versie met slechts 62 pk en 95 Nm. Ook deze was gekoppeld aan die verschrikkelijke sequentiële bak. De prestaties waren spectaculair voor een sportwagen: 16 seconden om de 100 km/u aan te tikken! Was het erg? Bwoah, Smart leverde de 62 pk versie op stalen velgjes met kleine bandjes, waardoor je in elke bocht de grootst mogelijke lol had.

Porsche 912

Misschien wel het meest bekende voorbeeld van een te kleine motor in een prestigieuze auto. Het idee was simpel, de zescilinder 911 volgde de viercilinder 356 op. De 356 was aanzienlijk goedkoper, waardoor Porsche de 356 nog even in productie hield. Deze werd uiteindelijk opgevolgd door de 912, wat in feite een sober uitgeruste 911 is met een 356-motor. De 912 zag er dus bijna identiek uit als een 911, maar had een 90 pk sterke 1.6 motor. Wat dat betreft zou Porsche per direct het 912-recept kunnen herhalen door de 2.0 uit de 718 te leveren in een nieuwe 912.

BMW 518iN (E34)

Er is een tijd geweest dat BMW voornamelijk zes-in-lijn motoren monteerde in zijn auto’s. De overtuiging was dat dat de mooiste motor was qua loopcultuur en krachtsontplooiing. De meeste 5 Series waren dan ook uitgerust met zo’n zescilinder. Maar voor sommige markten (waaronder de Nederlandse) was er ook een 518i en in het extra gierige geval zelfs de 518iN. Daarbij stond de N voor Niets, wat dan weer sloeg op de basisuitrusting. Ze waren zeldzaam kaal, maar dan reed je wel even een BMW uit de 5 Serie! De motor was goed voor 116 amechtige pk’s en ook het koppel (nog geen 170 Nm) was niet indrukwekkend. Voor de E39-generatie werd de 518i gelukkig overgeslagen begon je meteen met de 520i, toen nog een zespitter.

Audi A8 2.8 FSIe (D3)

Van de eerste generatie Audi A8 (D2) was er al een 2.8, eerst met 174 pk, later met 193 pk. Deze werd opgevolgd door de A8 3.0 (D3) met 220 pk en na de eerste modelwijziging in 2005 door de A8 3.2 met 255 pk. Logisch, want de A8 groeide ietsjes en werd wat zwaarder. Maar na de eerste ‘echte’ facelift in 2007 werd er een 2.8 FSIe aan het gamma toegevoegd. Het idee was om zo eenvoudig een zuinige en schone Audi A8 aan het gamma toe te voegen. Het resultaat viel een beetje tegen. Met 210 pk was er net voldoende vermogen, maar het koppel: 280 Nm was gewoon te weinig voor de toplimo. Destijds was 199 gram per kilometer erg netjes, maar tegenwoordig haalt een beetje AMG dat ook wel. Audi zag het ook niet echt zitten en bood de motor alleen aan met voorwielaandrijving en met de korte wielbasis.

Peugeot 207 1.4

Huh? Het is toch best normaal om een 1.4 in een C-segment auto te lepelen? Klopt, dat kan prima. De 1.4 in de 206 was een prima motortje. De Peugeot 207 echter werd zo bizar veel zwaarder dat je de 1.4 achtklepper moest overslaan. Al helemaal omdat Peugeot het wel een goed idee leek om het vermogen te verlagen naar 73 astmatische pk’s. Het resultaat: als je gewoon met het verkeer mee probeerde te rijden was het verbruik behoorlijk desastreus.

Jaguar XJ 2.0 SC Portfolio LWB

In principe kunnen we dit hele lijstje volstoppen met dure auto’s die een 2.0 onder de kap hebben. Op zich is een 2.0 viercilinder met turbo in staat om behoorlijke vermogens op te wekken, waardoor je met de meeste auto’s wel uit de voeten kunt. De XJ bijvoorbeeld. Deze auto is ook nog eens geheel van aluminium gebouwd, dus lekker licht. Met 240 pk en 334 Nm is de 1.700 kg wegende limousine redelijk adequaat gemotoriseerd. Het grootste nadeel is beleving. In 2000 leverde de 3.2 V8 namelijk 240 pk en in 2005 kon de 3.0 V6 240 pk leveren. Maar de Ford Focus ST-motor is gewoonweg niet zo verfijnd, soepel en zijdezacht als met name die V8. En juist die kenmerken maken een Jaguar een Jaguar.

Mercedes ML230 (W163)

Net zoals het lijstje van vorige week konden we de gehele lijst vullen met Mercedessen. Sowieso, dure premium merken bieden vaker eenvoudige motoren om zo de aspirant-rijder naar de showrooms te lokken. De ML230 was zo’n auto. Dit is in feite de SLK230 motor, maar dan zonder ‘Kompressor’. Voor het verbruik hoefde je het niet te doen, net als de ML320 (met 218 pk sterke V6) haalde de ML230 de 1 op 8 niet, aldus de opgave van Mercedes. De prestaties waren ook niet al te denderend, want met 150 pk/220 Nm en 1.830 kg (kentekengewicht!) Had je niets op de linkerbaan te zoeken. Waarom kocht je dan een ML230? Simpel, hij was goedkoop. Voor minder dan 100.000 gulden had je wel een nieuwe ML. Met stoffen bekleding, handmatige airco en handbak. Dat was 30 mille minder dan een ML320. Na de facelift in 2001 werd dit model gedropt.

Fiat 500L Twinair

De 500 met TwinAir motor is een geweldig autootje. De 500L is in naam weliswaar een 500, maar eigenlijk een quasi-midi-MPV met 500 badges en designkenmerken. Het is misschien een beetje zeuren om het zeuren, want 105 pk op 1.285 kilogram is voldoende toch? Bwoah, wederom is die opgave een kentekengewicht. Met 5 to 7 personen aan boord en hun bagage gaat het gewicht rap omhoog. Er is maar zoveel wat je kan doen met 0.9 liter cilinderinhoud, waardoor uiteindelijk het verbruik desastreus kan zijn. Tip: ga altijd voor de T-Jet met 120 pk. Dat is namelijk een van de fijnste in zijn soort.