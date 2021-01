Piepjonge Benz met 5 ton te koop in NL - Autoblog.nl

Jazeker, voor een bescheiden bedrag rijd je in een bijna nieuwe Benz. Met een half miljoen kilometers op de klok. Moet je zo’n piepjonge Benz met 5 ton op de klok overwegen?

Onlangs stelde collega @RubenPriest de vraag of jullie minder zijn gaan rijden dankzij de heersende pandemie. Afgelopen jaar is het thuis-werken opnieuw uitgevonden, waardoor veel Nederlanders ineens minder kilometers zijn gaan maken.

Piepjonge Benz met 5 ton

Dat gold niet voor de bestuurder van deze Mercedes-Benz C-Klasse. Sommige mensen met nu eenmaal veel kilometers maken voor hun werk en waarschijnlijk was dat met de bestuurder van deze Benz het geval. Het betreft een Mercedes C-klasse met plug-in hybride-aandrijving. Inderdaad, de C350e met 279 pk. De auto werd op 1 juni 2015 op kenteken gezet. Sindsdien is de auto alleen maar wezen rollen, waarschijnlijk. Er zijn namelijk enorm veel kilometers mee gereden. Op dit moment staat de teller op 553.881 km. Jazeker, deze piepjonge Benz heeft meer dan 5 ton gelopen:

Kilometervreters

We roemen altijd de oude generatie Mercedessen als het gaat om kilometervreters. Echter, bij Das Haus weten ze ook bedrijfszekere plug-in hybrides te bouwen. Zo op de foto’s zie je de stand er niet direct aan af. De auto komt nog behoorlijk fris over, alhoewel het gebrek aan pixels niet meehelpt.

Snelwegkilometers

Dan rest nu de vraag: moet je een piepjonge Benz met 5 ton op de klok daadwerkelijk gaan kopen? Nou, als de prijs goed is, is het misschien interessant. De kans is vrij groot dat het alleen maar snelwegkilometers zijn en dat al het onderhoud correct is uitgevoerd. Over dingen als roest en dergelijke hoef je je nog geen zorgen te maken. Wat ook wel lekker is: het is nog een ‘fris‘ model. Als je nu een C-klasse besteld, ziet ‘ie er bijna hetzelfde uit.

Hoge prijs piepjonge Benz met 5 ton

Alleen die prijs is een nogal erg hoog, gezien de kilometers: 10.700 euro. Voor een paar duizend euro meer, staan er zat C350e’s te koop met zo’n 170-180.000 km op de klok. Dat is 370-380.000 km MINDER dan deze. Houd er rekening mee dat de prijs nog exclusief btw is (ondanks dat bij de advertentie wordt aangegeven dat het inclusief BTW is). Ook in het kader met afschrijving en onderhoud is het waarschijnlijk wijs om door te sparen voor een exemplaar met iets minder ervaring.

De C350e advertentie kun je hier bekijken!

Dus dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Zou jij een jonge auto met monsterlijk veel kilometers overwegen? Of liever een wat oudere auto met minder ervaring? Laat het weten, in de comments!