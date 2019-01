Pierre Gasly ontvangt zijn “auto v/d zaak” van Red Bull

Kijk, daar doen we het voor.

De 22-jarige Pierre Gasly heeft een tumultueuze paar jaar achter de rug. Nadat hij 2016 afsloot op een hoogtepunt door de laatste GP2-titel binnen te hengelen en daarmee dacht recht te hebben op een Formule 1-zitje bij Toro Rosso, werd hij op een zijtraject gezet. Hiervoor moest hij naar de andere kant van de wereld vertrekken. In Japan wist de Fransman echter direct te imponeren, dus mocht hij van Der Marko alsnog terugkeren. Na een seizoen bij het zusterteam van Red Bull te hebben doorgebracht, heeft de energiedrankgigant Gasly uitverkoren de stoel van Ricciardo over te nemen.

Terwijl de critische Formule 1-fan zich nog ernstig afvraagt of Gasly in 2018 wel voldoende heeft laten zien om een overstap te verdienen, heeft het team besloten om de Franse coureur alvast te belonen met een nieuwe bedrijfsauto. Hoewel Red Bull inmiddels van motorleverancier is gewisseld en het zich niet meer met Renault maar met Honda in zee bevindt, werkt het nog altijd samen met Aston Martin. Zodoende kunnen de coureurs rekenen op de allerbeste, nieuwste bolides van de Britse sportwagenfabrikant.

Anno 2019 betekent dit dat Pierre Gasly de monsterlijke krachtige DBS Superleggera voor zijn deur krijgt. De auto is afgelopen zomer aangekondigd en heeft sindsdien menig hart overwonnen. Gasly is ook tevreden met zijn nieuwe aanwinst, zo laat hij op social media weten. Begrijpelijk. De V-vormige twaalfcilinder in de 1.700 kg wegende coupé perst er 725 pk en 900 Nm uit en daarmee kan de auto snelheden van maximaal 340 km/u bereiken. Hoewel de DBS Superleggera bij zijn aankondiging gehuld was in een fraai scharlakenrood heeft Gasly gekozen voor een subtielere tint: grijs. De grom van de V12 zal de aanwezigheid van de Aston Martin echter ruim van tevoren aankondigen.