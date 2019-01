Filthy Rich: niemand koopt een standaard Cullinan

I got the bag, tell a friend.

Rolls-Royce is zo krachtig, zelfverzekerd en eigenzinnig dat het kan doen en laten wat het wil. Niet onlogisch, want het merk heeft de statistieken om een houding als deze te onderbouwen en dus kan het daarin alsmaar verder doorslaan. Terwijl het meerendeel van de autofabrikanten zich op allerlei manieren moet aanpassen om niet kopje onder te gaan, blijft Rolls-Royce zijn eigen weg volgen. En verdulleme, het gaat beter en beter.

De ultraluxe Britse autofabrikant merkt dat zijn klanten helemaal weg zijn van personaliseren en hierom investeert het als een malle in zijn bespoke-afdeling. Alleen al in 2018 nam het voor deze bedrijfstak 100 nieuwe mensen aan. Als gevolg hiervan is het personeelsbestand gegroeid naar ongeveer 1.900 medewerkers.

Rolls-Royce springt natuurlijk niet zomaar op een trend zonder van tevoren goed te overwegen of het wel de juiste stap is voor het bedrijf. Het moge duidelijk zijn dat de Britten absoluut geen fouten hebben gemaakt op dit gebied. Waar in 2016 “slechts” 80 procent van de nieuwe auto’s gepersonaliseerd werden, bedroeg het aantal afgelopen jaar ruim 90 procent. Twee modellen staken met kop en schouders boven de rest van het gamma uit. De nieuwe Phantom met een prijs van ruim vijf ton werd door een ontzagwekkende 99 procent van de kopers gepersonaliseerd. Echter, met de goedkopere Cullinan had Rolls-Royce een voltreffer in handen: iedereen die de gloednieuwe SUV van het merk tot op heden kocht, liet hem eerst door de bespoke-afdeling onder handen nemen.

Het is volgens de CEO van Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös, geen verrassing dat men massaal voor Bespoke heeft gekozen. Tegenover Bloomberg vertelde de Duitser het volgende: “Customers are increasingly intrigued by all the possibilities we can offer—they want to put their own personal signature on the product. This is super important for us selling extraordinary objects of this caliber.“

Hoe triomfantelijk het verhaal voor Rolls-Royce ook mag zijn, we moeten er een kleine kanttekening bij plaatsen. De ultraluxe SUV is tot op heden pas enkele keren geleverd. Pas dit jaar moet de Cullinan in grotere getallen bij de klanten terechtkomen. Naar verwachting komt de distributie in het derde kwartaal pas écht op gang. Daarna zullen we een nog beter beeld krijgen van de manier waarop Cullinan-kopers hun auto samenstellen.