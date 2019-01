Waarom de Bentley SC vaak zompig tapijt had

Hint: niet vanwege de Wellington boots van de eigenaar.

De letters ‘SC’ zijn tamelijk onbekend als het om de Bentley Continental gaat en dat komt omdat er maar heel weinig exemplaren van dit type zijn gemaakt. Ze staan voor ‘Sedanca Coupe’, een naam die terugverwijst naar een Bentley-model uit de jaren dertig. De SC heeft twee handmatig uitneembare glazen dakpanelen boven de voorstoelen, een targa als het ware.

De Bentley Continental SC uit 1999 is een afgeleide van de Continental T die op zijn beurt weer een evolutie van de Continental R uit 1991 is. De T heeft een 10 centimeter kortere wielbasis dan de R en flink uitgebouwde wielkasten die de auto een veel atletischer voorkomen geven dat past bij de 420 pk en 880 Nm koppel die de 6,75 liter turbo-V8 naar de achterwielen stuurt. Maar het kon dus nog gekker, want de Bentley-ingenieurs knutselden het uitneembare targadak in elkaar als non-plus-ultra optie voor de grote coupé en doopten die variant SC. Deze enorme en overdadige auto kenmerkt de Bentleys uit het pre-Volkswagentijdperk.

De SC is de zeldzaamste van het stel, want er zijn er maar 73 van gemaakt (waarvan 48 links- en 25 rechtsgestuurd). Frank Nieboer van Veni Vidi Vici Classic Cars wist er een te bemachtigen van een verzamelaar en hij toont dit Silver Tempest met Spruce-donkergroen leer uitgevoerde exemplaar op de beursvloer van InterClassics. De klassiekerbeurs in Maastricht vindt dit weekend plaats.

Destijds was de Bentley Continental SC de duurste personenauto die nieuw te koop was met een prijskaartje van 850.000 gulden, vertelt Nieboer. Geïnteresseerden konden niet zomaar een SC bestellen, want dat ging alleen op toewijzing. Zo kon het gebeuren dat de Spaanse eerste eigenaar van dit exemplaar bij de Bentley-dealer in Koeweit te rade moest om hem te kunnen krijgen. Die leverde de auto vervolgens nieuw af in Spanje. Veel Spaanse zon heeft de eigenaar niet via zijn uitneembare dak op zijn hoofd gekregen, want de auto heeft slechts 16.000 kilometer op de teller staan.

Alle SC’s zijn handgebouwd en dat proces kon tot wel anderhalf jaar duren. Door de verstevigingen die het uitneembare dak vraagt op andere vitale plekken in de carrosserie weegt de SC maar liefst 2.800 kilo. De hele constructie van elke auto werd door Bentley nauwgezet gedocumenteerd en al die informatie wordt bij deze auto meegeleverd.

Verkoper Nieboer heeft nog een mooie anekdote over de bijnaam die het handgebouwde targadak aan de letters SC meegaf: ‘soaked carpet’.

Er zijn eigenaren die flinke lekkage van het dak melden. Deze heeft dat overigens niet. Ik ben er mee naar de RDW gereden in een enorme hoosbui, en wat denk je? Geen druppel is er doorheen gekomen.

Ze kunnen het dus wel, de mannen van Bentley.



Met dank aan Robert van den Oever en Maarten van der Pas voor deze bijdrage.