Hyundai gaat de rednecks bedienen

Nu is de vraag of ze dat willen.

Hyundai is nu een wereldspeler. Van Azië tot Europa tot beide Amerika’s kun je auto’s van het Koreaanse merk kopen. Dat is knap, maar je krijgt wel grotendeels dezelfde auto’s op elk continent. Met uitzondering van de grote sedans zoals de Sonata en de Genesis-broers, die wij in Nederland/Europa (nog) niet krijgen, is elke Hyundai overal te vinden. Soms met een andere naam, maar goed.

Hyundai bedient de Amerikaanse markt ook redelijk, met de betaalbare Accent (een i30), de SUV’s Kona, Tucson en Santa Fe, met binnenkort een nieuwe exclusieve auto, de Palisade. Enorm grote SUVs blieven wij Europeanen niet echt, samen met een ander autotype wat hier vergeleken met de VS een nichemarkt is. De pickup-truck.

De Chevrolet Silverado, RAM 1500 en met name de Ford F-150 vliegen al jaren, dan niet decennia, over de toonbank als zoete broodjes. Hyundai wil een graantje meepikken van dit succes, zo zegt vice-president van productplanning Michael O’Brien tegen Bloomberg. De auto wordt inzetbaar, veelzijdig en belangrijker: gebouwd in de VS. Een rasechte Amerikaan dus.

Voor inspiratie kunnen we iets verwachten als de Hyundai Santa Cruz, een concept-car uit 2015. Denk even de grote, uitgesproken lijnen, de grote wielen en de designfoefjes weg, en die auto ziet er min of meer uit alsof hij de weg op kan. Die auto is, zoals de naam al zegt, gebaseerd op de Santa Fe. De auto zal gebouwd worden in Montgomery, Alabama, waar nu ook de Accent wordt gebouwd. Dan zit je wel gelijk middenin de doelgroep van de truck.