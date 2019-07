Zakelijke rijder probeert te ontkomen aan 8%-bijtelling

1 januari 2020 komt elke dag dichterbij. De horror!

Het leek het kabinet een fantastisch goed idee om niet per 1 januari 2021 de bijtelling van vier naar acht procent te verhogen, maar dit een jaartje te vervroegen. Dit tot ergernis van veel zakelijke rijders. Op auto’s als de Hyundai KONA Electric en de Kia e-Niro zit een jaar levertijd. Toen orders begin dit jaar werden geplaatst was daar geen stress over. Men had immers die vier procent bijtelling voor 2020 in het achterhoofd. Nu daar plots verandering in gekomen is zitten zakelijke rijders met de handen in het jaar.

Acht procent bijtelling is nog steeds een smak goedkoper in vergelijking met 22 procent, maar het is wel een verdubbeling van hoe de kaarten nu op tafel liggen. Mike Belinfante van Hyundai zegt tegenover de NOS dat ze geprobeerd hebben de auto’s eerder te krijgen. Dat gaat echter niet lukken en een registratie in 2020 is onvermijdelijk. Een alternatief is op de annuleerknop drukken. Dit is echter niet zonder gevolgen. Hyundai brengt 15 procent van de aankoopwaarde in rekening wanneer een bestelling geannuleerd wordt. In het geval van de Kona Electric komt dat neer op een bedrag van zo’n 6.000 euro. En dan heb je niks.

Het is een zure appel waar de zakelijke rijder volgend jaar doorheen zal moeten bijten. Tot die tijd zullen onder andere Hyundai- en Kia-dealers voor de rest van het jaar ongetwijfeld te maken krijgen met vele telefoontjes van zakelijke rijders of die levertijd écht niet korter kan.