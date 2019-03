Pik een 730 pk sterke Audi RS6 op in Apeldoorn

Als het origineel niet krachtig genoeg is, is dit misschien iets voor je.

Gewilde auto’s als de Audi RS6 kunnen als vanzelfsprekend rekenen op een overvloed aan tuningspakketten. Natuurlijk kun je, wanneer je in het bezit bent van zo’n sportieve familieauto, aankloppen bij een obscuur bedrijf dat krankzinnige prestatiecijfers uit de motor weet te trekken, maar je kunt het ook simpel en eenvoudig houden en naar ABT gaan.

De Duitse huistuner van VAG-producten heeft uiteraard een dijk aan ervaring met dergelijke auto’s, dus voor verrassingen zul je niet snel te komen staan. Daarbij is de tuning veelal effectief genoeg om je verlangen naar meer, meer, méér vermogen voor enige tijd te stillen.

Een fijne bijkomstigheid in een geval als deze is dat men niet gillend van je auto weg zal rennen, wanneer je deze weer door probeert te verkopen. Bij ABT zijn ze pienter genoeg om de motor op zo’n manier aan te passen dat de extra paardenkracht amper ten koste zal gaan van de betrouwbaarheid. En dat is wel een fijne gedachte. Degene die de RS6 in kwestie heeft laten aanpassen, heeft daarvoor namelijk 25.000 euro afgerekend. Of het de upgrade van 560 pk naar 730 pk waard is geweest, dat laat je maar weten in de reacties.

Momenteel staat de Audi RS6 met ABT-tuning in Apeldoorn bij Car Gallery de Adelaar. Hoewel de auto recentelijk op de Facebookpagina van het bedrijf verscheen, is hij vooralsnog niet op de website van de dealer verschenen. Een prijs durven we dan ook niet te noemen, maar het spreekt voor zich dat deze hete stationauto de nodige euro’s zal kosten. We zetten in op een bedrag om en nabij de 100.000 euro.

Met dank aan Levinus voor de tip!