Fabriekswerker gaat na 67 jaar bij automerk met pensioen

Sommigen halen de dertig niet, anderen werken meer dan dubbel zo lang.

Het leven van de Amerikaanse Elmer Zurakowski is recentelijk enorm veranderd. De inmiddels 85 jaar oude man is pas geleden eindelijk gestopt met werken na een carrière van liefst 67 jaar. Nu is dit sowieso een prestatie waar menig mens een puntje aan kan zuigen, maar Zurakowski werkte al die jaren ook nog eens voor hetzelfde bedrijf: General Motors.

Zurakowski werd geboren in 1933, het jaar dat Hitler de macht in Duitsland in handen kreeg en allerhande inmiddels uitgeroeide ziekten nog gezellig toe konden slaan. Na de oorlog ging Zurakowski, in 1951 om precies te zijn, aan de slag bij General Motors. De beste man had aanvankelijk zijn zinnen gezet op een positie waarin hij zich met hout kon bezighouden, maar de Amerikaanse autofabrikant had andere plannen voor hem – en hoogstwaarschijnlijk een groot aantal anderen.

“When I started the apprenticeship I wanted to go into the wood field. They said according to your tests it shows you would be better working with metal than wood. I didn’t know anything about metal, but growing up on a farm I used wood all the time. What they did, I think, they needed more die makers than wood pattern makers. But I went along with that and I was very happy with it.”