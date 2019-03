RB26-motor van Skyline GT-R opnieuw in productie

Goedenavond!

Door de grote interesse naar oude meuk die tegenwoordig heerst, komt het niet geheel als een verrassing dat automerken de archieven induiken om hun geschiedenis nieuw leven in te blazen. Nissan is een van de voorlopers op dit gebied, en in zijn zoektocht de fans te geven waarnaar ze verlangen, is het inmiddels enigszins doorgeslagen. De Japanse autofabrikant heeft de RB26-motor namelijk opnieuw in productie genomen.

De RB26 zal bij menig liefhebber ongetwijfeld een belletje of twee doen rinkelen, want het is de krachtbron die meerdere generaties van de Nissan Skyline heeft aangedreven. Het meest bekend is de 2,6-liter zes-in-lijnmotor van zijn tijd in de GT-R, waar hij ondanks beweringen in de officiële cijfers ruim 300 pk wist te produceren.

In zijn latere leven was de RB26-motor voor velen een favoriet om onder handen te nemen. In de basis mag het dan niet het krachtigste blok zijn, met de juiste aanpassingen ontstaat er al gauw een veelvoud van het oorspronkelijke vermogen.

Zodoende is het logisch dat een aanzienlijk deel van de motoren op een of andere manier zijn opgewaardeerd, dan wel door de jaren heen zijn versleten. Als oplossing voor zijn klanten heeft Nissan de motor hierom opnieuw in productie genomen. Zij die hun RB26-blok willen verversen, kunnen hiervoor nu terecht bij Nismo Heritage.

Hoewel het in wezen een fantastisch initiatief is van het bedrijf, is het niet zo dat men nu ineens een volledig RB26-blok op de kop kan tikken. Nee, Nissan verkoopt de onderdelen van de zescilinder apart en daarbij is ook niet ieder stuk op de officiële website verkrijgbaar. Het onderblok, de kop en de brandstofpomp kun je er bijvoorbeeld voor een schappelijke prijs vinden (bij elkaar opgeteld ongeveer 3.000 euro), de zuigers en andere noodzakelijke onderdelen biedt het merk vooralsnog niet aan. Mogelijk verandert dit in een later stadium.

Met de uitbreiding van het gamma komt Nismo Heritage de liefhebbers steeds meer tegemoet. De afdeling begon aan het einde van de 2017 en sindsdien heeft Nissan stapsgewijs nieuwe stukken geïntroduceerd. Buitengewoon handig, zo denken wij.