Pimp de crossover van je ma met deze moddervette bodykit

De populaire crossover kan het wel gebruiken na zijn facelift.

De hoogtijdagen van de Opel Mokka lijken achter ons. Tussen 2015 en 2017 verkocht Opel ruim 3.000 stuks per jaar. De verkopen trokken in 2022 en ’23 weer wat aan, maar boven de 3k kwam de kleine crossover niet meer in Nederland. Om de Mokka weer in het zadel te krijgen, kwam Opel met een facelift. Dat heeft er in Q1 nog niet voor gezorgd dat de Mokka weer hoge ogen heeft gegooid.

Nu schakelt Opel de hulp van huistuner Irmscher. In ”nauwe samenwerking” met het Stellantis-merk is Irmscher aan de slag gegaan voor een ”volledig geïntegreerde bodykit”. En ik moet zeggen: al ben ik niet zo van de tuning, deze getunede Mokka mag er best zijn.

Aanpassingen aan de crossover

Irmscher doet er goed aan om de Mokka wat dichterbij de grond te zetten. Het is maar ongeveer 30 millimeter, maar toch gaat de crossover hierdoor minder op een kleine SUV lijken en meer op een hot hatch. En dan de bodykit zelf. Aan de voorkant is er een stoerdere voorbumper met anders vormgegeven luchtinlaten. De rest van het front is origineel gebleven.

Aan de zijkant zien we andere spatborden en zij-skirts die met de carrosseriekleur zijn meegespoten. De wielen zijn ook nieuw. Dit zijn Irmschers eigen ‘Cosmo Star’-velgen die 19 inch groot zijn. Optioneel zijn er ook nog andere velgen die 18 inch meten. Vervolgens is het achtersteven voorzien van een geinige diffuser en een strakke dakspoiler.

Ook in het interieur kun je nog wat Irmscher-spulletjes laten toevoegen aan de populaire crossover. Hier zijn helaas geen foto’s van, maar volgens de tuner zijn er speciale dorpels, lederen bekleding uit de Irmscher-fabriek en velourstapijten.

Nog meer extra’s!

Voor wie de standaard bodykit nog niet genoeg is, biedt de Opel-tuner nog wat aanvullende onderdelen. Denk aan een bullbar, een trappenset of buis onder de zij-skirts en een stickerset.

Wat kost de bodykit van Irmscher?

Het basispakket van Irmscher voor de gefacelift Opel Mokka begint bij € 1.396,19. Je krijgt dan de voorbumper, zij-skirts en dakspoiler. Wil je daar de diffuser bij, dan betaal je in totaal € 1.842,99. De onderdelen zijn ook los bestelbaar via de website van Irmscher. Voor wie er nog een Mokka bij moet kopen: de EV gaat voor minimaal € 35.999, de hybride € 33.999 en de benzineversie € 31.999.