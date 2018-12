Pinstoring Nederland: tanken was niet overal mogelijk

Sta je dan met je auto.

Paniek bij sommige automobilisten die bij een tankstation stonden. Vanmorgen was er een landelijke pinstoring, waardoor het betaalverkeer enkele uren heeft platgelegen. Omstreeks 06:00 kwamen de eerste klachten binnen. De pinstoring was om 08:30 opgelost, maar precies in de periode tussen zes en negen zijn veel automobilisten op weg naar het werk.

Het waren dan ook de tankstations die door de pinstoring omzet misliepen. Vooral onbemande tankstations, waar enkel door middel van een pinstransactie betaald kan worden, waren de pineut. Daar hadden automobilisten natuurlijk ook last van. Bestuurders die niets afwisten van een pinstoring reden met een vrijwel lege tank naar een onbemande pomp, om vervolgens niet te kunnen tanken. Het is niet bekend of er daadwerkelijk mensen gestrand zijn door de storing.

Voor winkeliers is het een geluk bij een ongeluk dat de storing zo vroeg in de ochtend plaatsvond. De meeste winkels zijn nog niet voor 09:00 geopend. De pinstoring laat nog maar eens zien dat het goed is om altijd wat cash achter de hand te houden. Of moeten we naast cash en pinstransacties ook de veel minder storingsgevoelige blockchaintechnologie als betaalmiddel gaan gebruiken?

Foto: Altwin Ponstein via Twitter