De Pirelli-bandenkeuze voor de eerste F1-races van 2019

Er gaan wat wijzigingen plaatsvinden.

Soft, supersoft, ultrasoft, hypersoft. Voor doorgewinterde F1-fans een peulenschil om de banden uit elkaar te houden. Voor rookies en algemene F1-kijkers roept het echter vraagtekens op. Om de Formule 1 wat toegankelijker te maken voor de gemiddelde kijker gaat de Italiaanse bandenleverancier snijden in de keuze. Het merk kreeg al eerder kritiek over het huidige systeem. Het zou te verwarrend zijn.

Naar aanleiding van de post-season test in Abu Dhabi, heeft Pirelli de compound voor de eerste races van het 2019 seizoen gekozen. De gehele benaming gaat op de schop. De compound wordt nu met een C-nummer aangegeven. C1 is de hardste band en C5 staat voor de zachtste band. Pirelli neemt afscheid van de hardste bandensoort Ice Blue Hard en de oranje harde reserveband. Hierdoor blijven medium tot en met hypersoft over. Paars en roze vertegenwoordigen nog steeds ultra- en hypersoft. Supersoft is geel geworden, wit is vergelijkbaar met soft en blauw vergelijkbaar met medium.

Voor de eerste race in Australië komen C2, C3 en C4 beschikbaar. In Bahrein is dat C1, C2 en C4. In China C2, C3 en C4 en in Azerbeidzjan C2, C3 en C4. Eind november werd bekend dat Pirelli tot zeker 2023 de officiële bandenleverancier van de Formule 1 zal blijven. Of dit systeem ook Olav Mol-proof is, krijgen we in Australië te zien. De bandenstrategie van de races na deze eerste vier wedstrijden krijgen we waarschijnlijk medio februari te horen.