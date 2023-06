Is Tesla haar ‘Ringrecord meteen weer kwijt?

Het lijkt erop dat ze bij Tesla niet lang kunnen genieten van hun kersverse ‘Ringrecord.

Elektrische auto’s kunnen bloedsnel zijn, maar je koopt ze niet om ermee het circuit op te gaan. Daar zijn ze gewoon niet voor gemaakt. Het ‘Ringrecord voor elektrische productieauto’s is daarom ook totaal niet relevant. Toch zijn er fabrikanten die dit record graag in handen hebben, want het is wél een mooi PR-verhaal.

Het record was tot voor kort in handen van Porsche, die dol is op records. Ze pakken bijvoorbeeld allerlei gekke records, zoals de hoogste snelheid in een gebouw. Een ‘Ringrecord wil je dan natuurlijk ook niet laten liggen.

Tesla aasde echter ook op dit record, met succes. Zoals we gisteren schreven is de Model S Plaid nu de snelste elektrische auto op de Nordschleife. De Tesla klokte een tijd van 7.25.231, maar liefst 8 seconden sneller dan de Porsche Taycan Turbo S.

Laat Porsche dit op zich zitten? Zeker niet. Sterker nog: het record zou alweer verbroken zijn. Daar hint Misha Charoudin naar in een Instagram-post over het record van Tesla. En hij kan het weten, want hij ziet het als Nürburgring-bewoner allemaal onder zijn neus gebeuren.

Als Porsche inderdaad alweer een nieuwe recordtijd genoteerd heeft, dan is dat waarschijnlijk met een nieuwe topversie van de Taycan. We weten dat die er aan zit te komen, want er zijn al spionagebeelden van een Taycan met een grote spoiler.

De allesovertreffende trap van de Taycan gaat mogelijk Turbo GT heten en krijgt naar verluidt niet twee, maar drie elektromotoren. Daarmee zou de auto meer dan 1.000 pk krijgen. Oftewel: het wordt een echte Model S Plaid-killer. Die de Tesla dus mogelijk al verslagen heeft voordat hij überhaupt geïntroduceerd is