Ondernemers blijven stug stinkende dieselbusjes kopen

Het overgrote deel van de nieuw verkochte bedrijfswagens is nog altijd een dieselbus. En dat terwijl die binnenkort nergens meer welkom zijn.

Nu is het tegenwoordig al moeilijk om überhaupt aan goede vakmensen te komen. De wachttijd voor een goede loodgieter kan zo maar oplopen en binnenkort komen ze helemaal niet meer. Tenminste niet als je in een gemeente woont die vanaf 1 januari 2025 geen stinkende diesels meer in zijn stad wil.

Tientallen gemeenten

Dan hebben we het echt niet alleen over reservaat Amsterdam en het altijd nuchter gebleven Rotterdam. Ook kleinere gemeentes als Assen en Dordrecht doen de dieselmotor over krap 1,5 jaar helemaal in de ban. In tientallen stadscentra is de ondernemer met zijn dieselbus straks niet meer welkom.

ING lease deed onderzoek en ziet wel een groei in financieringsaanvragen voor elektrische bedrijfswagens, maar van de bijna één miljoen bestelbusjes die in ons land hard aan het werk zijn, is slechts 1,4 procent volledig elektrisch.

In absolute aantallen is dat nog geen 15 duizend volledig elektrische bestelauto’s. Wel vijf keer zoveel als begin 2019 en 51,7 procent meer dan in 2022, maar er is nog een hele lange weg te gaan. Terwijl voor de ondernemer de tijd dringt.

Eigenwijze bouwers

De onderzoekers laten aan de Telegraaf weten dat vooral ondernemers in buitengebieden denken dat zij helemaal niet met de zero-emmissiezones te maken gaan krijgen. Onterecht, want inmiddels hebben al zeker dertig gemeenten een zo’n uitstootvrije zone aangekondigd.

Daarnaast krijgen bouwbedrijven te maken met het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Als een gemeente of opdrachtgever zich hieraan heeft verbonden is je dieselbus sowieso niet meer welkom op de bouwplaats vanaf 2028.

Te duur en complex

Zo’n nieuwe volledig elektrische werkbus is gewoon nog te duur. De aanschafprijs kan zomaar twee keer hoger zijn dan die van een fossiel exemplaar. Daarnaast moet die elektrische bus ook opgeladen worden. Dat werkt anders dan even volgooien met diesel. Waar komt de laadpaal (thuis, op het werk) en wanneer laadt je medewerker de bus op.

En dan zijn er nog de praktische zaken. Door de zware batterijpakketten kan het laadvermogen flink minder zijn én die aanhanger met puin mag ook niet altijd achter de EV-bus.

Kortom, de ondernemer is gewaarschuwd als het nú tijd is om een nieuwe bus aan te schaffen. Er is minder tijd dan de ondernemer denkt. Je loopt het risico dat als je nu een fossiele bus aanschaft, je hem straks niet meer kunt gebruiken voor de economische levensduur bereikt is. En wij maar wachten op die loodgieter…