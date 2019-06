Genie met geld teveel koopt 300SL Gullwing voor hilarisch bedrag

Wat sommigen voor een grap wel niet overhebben.

Wie naar een gemiddelde veiling gaat, zal daar weinig spannende dingen kunnen doen. Natuurlijk is het hier absoluut mogelijk onfatsoenlijk hoge bedragen uit te geven om het item van je dromen in handen te krijgen, maar er is weinig ruimte om te spelen. Op het internet is dat wel anders.

Een gebruiker van de veilingwebsite Bring A Trailer met de naam ‘HlBlanton’ is deze week in de schijnwerpers terecht gekomen, nadat hij het winnende bod op een Mercedes 300SL Gullwing uit 1956 had uitgebracht. Het zeventiende bod op de fantastische Mercedes, een bedrag van precies 1.234.567 dollar, was dermate hoog voor de andere geïnteresseerden dat deze niet meer werd overtroffen.

De auto verkeert in een bijna perfecte staat, dankzij verschillende onderhoudsbeurten en restauraties. Volgens de verkoper is de auto technisch helemaal in orde. Zo is de drieliter zes-in-lijnmotor helemaal fris en zijn onderdelen als de radiateurs, het uitlaatsysteem, de remmen en de versnellingsbak onder handen genomen. Het interieur van de 300SL, die een veel zachtere kleur heeft dan de duistere buitenzijde, is eveneens hersteld.

Logischerwijs hadden de gebruikers van de website nogal wat vragen over dit merkwaardige bod. Gelukkig voor hen was de nieuwe eigenaar niet te min om licht te schijnen op de zaak. Zijn uitleg is even opmerkelijk als geniaal. Naar eigen zeggen had hij het bod gedaan toen hij op de stranden van Normandië liep, waar de geallieerden door de linie van de Duitsers wisten te breken. Deze week was het 75 jaar geleden dat D-Day plaatsvond.

“A big thanks to everyone who commented. Yes I’m a real person and I really made the bid. I live in San Francisco and expect to get the car next week. For what it’s worth I made the bid while walking to the Normandy beaches for the 75th anniversary of D-Day. My wife’s father landed on Omaha beach and her uncle was in the 101st airborne gliders before going to operation Market Garden and fighting in the battle of the bulge. Real Band of Brothers stuff.

My niece texted me that someone had come in 1000 over me. I decided I would just make my move and go for the balance 123456789 bid. A few minutes later I got called by BAT. I live in San Francisco just a few miles from them and will pick up the car next week when I get back to the States. I already have a ’71 280 SL but this is obviously a big step up.”