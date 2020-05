Vernieuwde Santa Fe wordt verrassend relevant

Met de vernieuwde Santa Fe kunnen de Zuid-Koreanen wellicht wat marktaandeel terug snoepen.

Elk merk heeft zo zijn succesnummers. Van die auto’s die een grote verandering teweeg brengen of hebben gebracht. Alshet gaat om triviale zaken als merkattitude van de consument en daadwerkelijke omzet, bijvoorbeeld.

Santa Fe

De Hyundai Santa Fe was zo’n auto. In een showroom vol betrouwbaar doch treurig blik zoals de Accent, Elantra en Sonata stond ineens de Santa Fe. Een dikke crossover met puike uitrusting voor een zeer scherpe prijs. Voor het geld van een Golf Variant met een paar opties had je ook een Santa Fe. Was je helemaal het mannetje (M/V) op de camping in Bruinisse.

Vierde generatie

Inmiddels zijn we aanbeland bij de vierde generatie Santa Fe. Wellicht is het je opgevallen, maar die zie je in Nederland veel minder dan de eerste generatie. Of het komt door het uiterlijk weten we niet, maar het lijkt ons onwaarschijnlijk. Het is namelijk best een kek ding om te zien. Toch staat er een facelift op de proppen.

Teaser

Dat kondigt Hyundai zelf aan middels de marketing-fähige teaser. We hebben boven even het huidige model recht van voren, en hieronder zie je de teaser van de vernieuwde Santa Fe. Kun je meteen aanschouwen wat er allemaal anders is. Het geheel is niet compleet anders, maar de grille toont aanzienlijk agressiever/actiever/assertiever* (afhankelijk van wat de folder ons gaat vertellen).

Geen eenvoudige facelift

Nu kun je denken dat dit een eenvoudige facelift is, maar niets is minder waar. Het gaat een grondige facelift worden. Hyundai gaat met de vernieuwde Santa Fe ein-de-lijk de aandrijflijnen onder handen nemen, namelijk. In Nederland konden we alleen de 2.2 CRDI krijgen. Met 200 pk is dat een prima motor, zij het wat ouderwets, dus duur in de aanschaf. De Santa Fe is dermate ouderwets qua motoren dat in andere delen van de wereld nog een atmosferische 2.4 viercilinder en 3.5 zescilinder leverbaar zijn!

Modern platform

De motoren mogen dan inmiddels hoogbejaard zijn, het platform zelf is dat absoluut niet. Dan hebben we het niet alleen over comfort, veiligheid en rijeigenschappen. Het platform is namelijk ook voorbereid op alternatieve aandrijflijnen. In dit geval zullen een hybride en plug-in hybride volgen.

Hybrides

Hyundai bevestigt wél dat er er nieuwe hybrides komen voor de vernieuwde Santa Fe, maar laat zich niet over details. Ons zou het niet verbazen als we de motoren uit de Kia Sorento terug zullen gaan zien, daar die twee nauw aan elkaar verwant zijn. Dat zou betekenen: een PHEV met 265 pk en 16,6 kWh accupakket en een gewone hybride met 230 pk.