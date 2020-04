Tesla klungelt aan met beademingsapparatuur

Jazeker, Tesla kan de door hen zelf beloofde beademingsapparatuur nog niet bouwen.

Twitter is toch een gevaarlijk medium. In principe is het idee heel erg geinig, maar een beperkt aantal leestekens zorgt er toch voor dat de benodigde informatie niet geleverd kan worden. Zie het een beetje als een aflevering van DWDD, waarbij een professor in 44 seconden de complete oerknal wetenschappelijk moet ontleden, op de melodie van ‘Het is een nacht’, van Guus Meeuwis. Zoiets.

Leiders van grote bedrijven en overheidsinstellingen hebben het medium ook gevonden. Dat is perfect, want dankzij het beperkte format hoef je heel veel níet te zeggen, omdat er geen ruimte voor is. Handig!

Elon Musk

In de autowereld zijn er ook voldoende mensen op Twitter. In de automotive industrie is er maar een Twitter-koning, Elon Musk. Dat is in sommige gevallen waanzinnig cool. Dan kan laat ‘ie via Twitter weten dat je Model S na de update ineens 0,1 sneller naar de 100 km/u knalt. Of laat ‘ie tussen neus en lippen door weten dat er een nieuw model komt, of dat ze het ronderecord van de Porsche Taycan gaan slopen. Dat hebben we Ferdinand Piëch nooit zien doen. Uiterst vermakelijk, maar het is natuurlijk allemaal een marketing-stunt waar we voor vallen.

Beademingsapparatuur

Helaas gebeurde dat ook met het geval over de beloofde beademingsapparatuur die nodig is voor ziekenhuizen, in hun gevecht tegen het coronavirus. Elon Musk liet via Twitter weten dat Tesla wel even beademingsapparatuur kon gaan maken voor ziekenhuizen in de buurt, als dat nodig was. In de VS kwam de corona-problematiek wat later, maar wel heviger binnen. Voor de staat Californië was dat goed en groot nieuws, want ook daar zijn er veel besmettingsgevallen.

General motors

Waar Musk zich profileerde als bedrijf dat het wel even kon doen, werd GM bijvoorbeeld geïnstrueerd door Trump om die apparatuur te maken. Bij General Motors is dat overigens nu het geval. De extreem prijzige apparatuur (ze kunnen tot wel 50.000 dollar per item kosten) loopt nu van de band in Kokomo, Indiana. De eerste 500 zijn al gebouwd, voor Augustus zijn dat er 30.000. Bij Tesla hebben het daar wat anders opgelost.

Goedkoop

Sterker nog, waar GM de eerste exemplaren al heeft afgeleverd, heeft Tesla nog niets geproduceerd, aldus de Sacramento Bee. In plaats daarvan heeft de elektro-pionier wat goedkopere apparatuur uit China (!) ingekocht van 800 dollar per stuk. Vervolgens wordt daar het Tesla-logo opgeplakt. Daarbij is het ook de verkeerde specificatie qua apparatuur en is de Tesla-apparatuur niet geschikt voor corona-patiënten. Alles is beter dan niets, maar tussen de belofte op Twitter en wat daadwerkelijk is nagekomen, zit kennelijk een verschil.

Via: Jalopnik.