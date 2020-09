Deze gave occasion ziet er oud uit voor zijn leeftijd - Autoblog.nl

Een Duits autobedrijf heeft een snoepje te koop staan: een heuse Equus Bass 770.

De Equus Bass 770, kennen jullie hem nog? Nee, dat is geen special edition van de Hyundai Equus met betere audio, maar een retro muscle car uit 2013. De auto is een fantastisch eerbetoon aan de muscle cars van weleer.

Aangezien zowel de Camaro als de Mustang tegenwoordig behoorlijk modern ogen is de Challenger eigenlijk de enige muscle car die nog retro oogt. Equus (paard, voor degenen die geen Latijn spreken) laat echter zien hoe je écht een retro muscle car bouwt. Vooral vanaf de zij- en achterkant lijkt het alsof je naar een auto uit de jaren ’60 of ’70 zit te kijken. Het zijn vooral de velgen en het front dat verraden dat we hier eigenlijk met een moderne auto te maken hebben.

Bij zo’n uiterlijk hoort natuurlijk maar één motor: een dikke V8. Tegenwoordig moet je niet raar opkijken als er een elektrische aandrijflijn in zit, maar dat is niet hoe Equus het aanpakt. De Bass 770 beschikt daarom over een 6.2 V8 van GM. Hetzelfde blok was te vinden in de Corvette C6 ZR1.

Het vermogen komt uit op 650 pk. Daarmee zou een sprintje van 0-60 mph (oftewel 0-96,6 km/u) in 3,4 seconden en een topsnelheid van 330 km/u mogelijk moeten zijn. De Equus Bass 770 wordt met de hand gebouwd. Dat neemt minstens 5.000 manuren in beslag volgens de fabrikant.

Het gebeurd niet vaak dat er een exemplaar te koop staat en zeker niet in Europa. Liefhebbers van de Equus hebben geluk: momenteel staat er een donkerblauw exemplaar uit 2015 te koop in Duitsland met slechts 2.400 km op de teller. De vraagprijs is €249.000. Voor dat bedrag heb je ook een complete verzameling Mustangs, maar dat neemt niet weg dat deze Equus gewoon heel gaaf is.