Zo zien de F1 Safety Car en Medical Car voor 2022 eruit

Aston Martin heeft ook voor 2022 weer passend vervoer voor Bernd Mayländer en Ian Roberts.

Vorig jaar is niet alleen de dominantie van Mercedes verbroken als het om het kampioenschap gaat. Ook de dominantie van Mercedes als de exclusieve leverancier van de safety car is verbroken. Vorig jaar kreeg voor het eerst in 25 jaar een ander merk de eer om een safety car te mogen leveren: Aston Martin.

Ook in 2022 mag Aston Martin weer een Safety Car en een Medical Car aanleveren. Daarbij houden ze gewoon vast aan dezelfde modellen als vorig jaar. De Aston Martin Vantage zal in actie komen als Safety Car, terwijl de DBX weer dienst doet als Medical Car.

Het is een gevalletje ‘zoek de verschillen,’ maar de Safety Car en Medical Car van 2022 zijn niet exact hetzelfde. De auto’s zijn opnieuw groen, maar het is wel een andere tint groen. Deze is afgestemd op de nieuwe AMR-22, die twee weken geleden werd onthuld. De autos zijn ook voorzien van andere velgen. Om verwarring te voorkomen staat er nu op de neus van de Vantage ‘SAFETY CAR’.

Zowel de Vantage als de DBX zijn uitgerust met zwaailichten, kuipstoelen, een radioantenne en live tv-schermen. De DBX is ook aangepast om brandblussers, een defibrilator en een medische kit te vervoeren.

Om dokter Ian Roberts nog sneller ter plaatse te laten zijn was de nieuwe DBX 707 natuurlijk goed van pas gekomen, maar dat zal wel te kort dag zijn geweest. Die is namelijk nog niet zo lang geleden onthuld. Volgens Aston Martin zijn er voor de ontwikkeling van de DBX 707 trouwens wel data gebruikt die tijdens de F1-weekenden zijn verzameld.

Bernd Mayländer en Alan van der Merwe krijgen weer afwisseling, want Aston Martin en Mercedes zullen opnieuw om en om in actie komen. In totaal zullen de Vantage en DBX tijdens twaalf races present zijn. De eerste daarvan zal de GP van Australië zijn.