Rond deze snelwegen gaan de boeren vandaag protesteren

Oppassen dus!

De kans is groot dat je vandaag een trekker op of rondom een snelweg gaat zien. De boeren zijn van plan opnieuw te gaan protesteren. Dit keer in een andere vorm dan verleden keren. Zo trekt men niet naar Den Haag of naar een provinciehuis, maar zijn snelweg op- en afritten het doel.

De boeren willen van zich laten horen naar aanleiding van een gesprek dat vandaag gevoerd gaat worden tussen landbouworganisaties en minister Schouten van Landbouw. Volgens de Telegraaf zijn de snelwegen A2, A28, A58 en A67 in elk geval een ‘doelwit’. Het is de bedoeling dat het overige verkeer niet heel veel last krijgt van het protest. Zo gaan de boeren op deze snelwegen met hun trekker stilstaan op de vluchtstrook bij op- en afritten en dus niet op de snelweg zelf.

Dat is echter de theorie. Eerdere protesten hebben laten zien dat er altijd boeren tussenzitten die een eigen plan der campagne maken. Het protest duurst slechts anderhalf uur en zal buiten de spits (12:30 tot 14:00 uur) plaatsvinden. Als de demonstratie inderdaad volgens dit plan verloopt moeten files op de snelwegen uitblijven. Het kan hooguit wat rommeliger verlopen bij de op- en afritten. Het is niet bekend of de politie gaat optreden tegen het protest. Een voertuig parkeren op de vluchtstrook is immers niet toegestaan. Voor het verkeerd gebruik maken van de vluchtstrook staat een boete van 370 euro.