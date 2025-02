Tesla-verkopen kakken in: bijna de helft minder dan vorig jaar!

De dip van de Tesla-verkopen in Europa is niet alleen te wijten aan de fratsen van de grote baas.

Waar Tesla in Nederland wéér een top jaar had, was het wereldwijd geen jaar om heel erg feestelijk op terug te kijken voor Elon Musk en de zijnen. Voor het eerst daalde het aantal verkochte auto’s ten opzichte van het jaar ervoor. Op basis van de eerste maand van 2025 lijkt daar in Europa geen verandering in te komen.

Electrek zocht uit hoeveel nieuwe Tesla’s er in de eerste maand van 2025 zijn verkocht in Europa. Alleen de cijfers van het VK, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Denemarken en Portugal zijn bekend. In niet één van de landen ging de verkoop omhoog ten opzichte van januari 2024.

Sterker nog, de Tesla-verkopen daalden drastisch. Hier in Nederland gingen er 927 Tesla’s over de toonbank. Een jaar geleden waren dat er nog 1.609, wat 42,5 procent meer is dan dit jaar. In Spanje is de dip het grootst met 75,4 procent, gevolgd door 63,4 procent minder verkopen in Frankrijk. Het ooit zo Tesla-verzotte Noorwegen keert ook zijn rug richting Musk. In het EV-land der EV-landen zakte de verkoop met 40,2 procent.

De gemiddelde verkoopdip in de Europese landen komt neer op 47,7 procent. Bijna de helft minder dus. Ligt dit allemaal aan de uitspraken en gebaren van Musk?

”Komt allemaal door Musk”

Een deel van onze collega-journalisten wijt de verkoopdip aan het gedrag van Musk van de afgelopen tijd. Ook huidige Tesla-rijders zouden daardoor van hun auto af willen. Dat steken zij niet onder stoelen of banken. Of toch niet? Hoe dan ook, er is nog een factor om rekening mee te houden.

Tesla en vele andere automerken proberen aan het einde van het jaar de verkopen nog een extra duw te geven. Zo ga je met een lekker gevoel richting de oliebollen. Voor die extra verkopen worden acties opgezet, vaak gericht op het verkopen van voorraadauto’s. Dat deed Tesla afgelopen jaar met de pre-facelift Model Y.

Doordat Tesla erin slaagt om zo een groot deel van voorraad weg te krijgen voor het einde van het jaar, groeien de verkopen van dat jaar en sluit Tesla af met een positieve lijn. De keerzijde hiervan is dat minder voorraadmodellen zijn.

Klopt dit wel?

Overigens hoeft dit niet de reden te zijn voor de verkoopdip. Tesla probeerde ook in het laatste kwartaal van 2023 om de voorraad de deur uit te doen. Dat zorgde er aan het begin van 2024 niet voor dat er extra weinig Tesla’s werden verkocht. Januari 2024 was bijvoorbeeld in Nederland al bijzonder goede januarimaand voor Tesla. In 2023 werden er maar 590 Tesla’s verkocht en in 2022 waren dat er, eh, 9. Dat kan ook nog wel wat te maken hebben met de pandemie.

Wat ook nog zou kunnen tegenwerken, is de komst van de nieuwe Model Y. Voordat er opeens een andere auto moet worden gebouwd, kan de productie wat vertraging oplopen. Daarmee wordt de voorraad minder snel aangevuld en gaan bestellingen minder snel de deur uit. Hoog tijd voor Musk om de verkopen weer wat te spekken en een betaalbaardere Tesla uit te brengen in Europa.