Polestar 2 BST Edition 230 is overbodig, onnodig en redundant

Drie woorden die hetzelfde betekenen. Maar de Polestar 2 BST Edition 230 is dat ook.

Terwijl we met smart wachten op de Polestar 3 SUV, is het Zweedse merk nog niet klaar met het uitmelken van de 2. De afgelopen jaren hebben we meerdere uitvoeringen gezien. De ene logischer dan de ander. Maar in de categorie: ontzettend overbodig, hebben we vandaag de gloednieuwe Polestar 2 BST Edition 230.

We moesten even goed kijken naar het nieuws van deze elektrische auto. Het nieuws is feitelijk de exterieurkleur en het getal 230. Kenners weten namelijk dat er ook een Polestar 2 BST Edition 270 bestaat. Alle eigenschappen van die 270 kun je terugvinden op deze 230. Maar waar er van de Polestar 2 BST Edition 270 in totaal 270 exemplaren gemaakt zijn, komen er van deze BST 230 -je raadt het al- 230. Misschien begrijp je nu waarom we het hebben over overbodig, onnodig en redundant.

Je herkent een Polestar 2 BST Edition 230 aan zijn groene Nebula-carrosserielak en de MicroSuede bekleding in het interieur. Mag het wat saaier dan kun je kiezen voor de kleur Space (zwart). De body striping over de gehele lengte van de auto is overigens optioneel.

Voor de rest kunnen we het eerdere nieuws van 270 knippen en plakken op de 230. Dus je hebt onder andere 25 mm verlaagde rijhoogte, 2-voudig verstelbare Öhlins, 20% stijvere veren, 21 inch wielen en 245/35R21 Pirelli P Zero-banden.

In de basis gaat het om een Polestar 2 Long range dual-motor met 476 pk en 680 Nm koppel. De BST sprint in 4,4 seconden naar de 100 en de topsnelheid ligt op 205 km/u. Er komen 230 exemplaren van de Polestar 2 BST Edition 230 voor de Europese en Noord-Amerikaanse markten. De eerste leveringen worden verwacht vanaf het derde kwartaal van 2023.