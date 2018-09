Hamiltons wingman voelt zich soms wat onzeker

Mensen die Topgun gezien hebben weten dat dat terecht is.

Oké, wingman zijn is misschien net niet zo gevaarlijk als ‘I’ll be right back‘ roepen in een horrorfilm, maar het is toch bijna altijd beter om de hoofdrol te vertolken. Zowel in films als ook in het echte leven. Doch na iets meer dan 1,5 seizoen samen als teamgenootjes, kunnen we inmiddels wel stellen dat de hoofdrol binnen het Mercedes-team is weggelegd voor Lewis Hamilton en niet voor teammaat Valtteri Bottas. VB77 lijkt niet zozeer de nieuwe Mika Hakkinen te worden, maar eerder de nieuwe Mika Salo. Of welicht de nieuwe Heikki Kovalainen, zo je wilt. Als zelfs je eigen teambaas op camera durft te beweren dat je de ‘perfect wingman‘ bent/was/zal zijn weet je dat je kansen om kampioen te worden in feite verkeken zijn.

Goed, dat kunnen wij van buiten af vaststellen, maar hoe kijkt BOT hier zelf eigenlijk tegenaan? Vroeger zou je als een coureur in de positie van Bottas (BAR, COU, FIS, noem ze maar op) deze vraag gesteld werd, een antwoord kunnen verwachten als ‘ik blijf strijden voor mijn eigen kansen’, of ‘ik moet me alleen verbeteren in de race of juist (meestal) de kwalificatie’, of ‘volgend jaar neem ik ‘m te grazen’. Iedereen wist dan al dat dit laatste niet ging gebeuren (behalve bij -je moet het ‘m nageven- Rosberg), maar soit. De respectievelijke journo had een quootje en de coureur kon met het ego intact nog een keer dezelfde vraag beantwoorden bij diens concullega’s.

Tegenwoordig leven we echter in andere tijden. Ik wil niet per se zeggen betere tijden, maar wel zachtere tijden. Er mag gesproken worden over dingen als gevoel, zelfvertrouwen en soft skills. Het is even wennen voor diegenen onder ons die willen leven volgens de regels die de inventieve Q ooit voorschreef aan James Bond: 1. Never let them see you bleed en 2. Always have an escape strategy. Maar ach, adapt or die.

Met dat laatste in gedachten durft ijzige Fin Valtteri gerust toe te geven dat het zijn van Hamiltons wingman teamgenoot niet altijd een makkelijk bestaan is. Tegenover Autosport durft hij zelfs wel in detail in te gaan op het feit dat het directe, harde vergelijk met HAM aan zijn zelfvertrouwen knaagt. VB77 zit vaak best dicht in de buurt van HAM en op sommige circuits is hij misschien zelfs marginaal sneller, maar over het hele seizoen bekeken loopt hij toch (weer) achter de feiten aan. Terwijl LH44 de zeges aan elkaar rijgt, dateert Bottas’ laatste overwinning alweer van de GP van Abu Dhabi vorig jaar. Bottas spreekt als volgt:

It is hard. It’s always going to be hard, trying to beat him. And he’s having a good run now. He’s obviously really fighting for the championship and I’m not really anymore. I still want whatever is possible in the championship, I think third at least is possible so that’s going to be the goal for me. I’ll keep motivated and keep trying to bring good results. But I really feel like I need some good results now. It’s been a while since I had good proper results, nearly one year since I won a race. So for confidence and everything, I need some results.

Tsja, het valt dus allemaal niet mee. En als die dekselse HAM dan ook nog een topjaar beleeft met highlights als zo’n kwalificatierondje als in Singapore, waar BOT zeven tienden toe moest geven, helpt dat ook niet mee. Het verschil in punten in het kampioenschap is inmiddels opgelopen tot 110 stuks. Ouch. En dit heeft een extra nadeel, want stel dát Bottas in de resterende races nog een keer Hamilton te snel af is, loop je kans dat hij -zoals het een goede wingman betaamt- aan de kant moet voor zijn kopman. Bottas hoopt echter dat hij de kans krijgt nog wat persoonlijke doelen te behalen (lees: nog eens een race pakken dit jaar, of ach, misschien wel twee):

The team also wants good results from me, but of course if he secures the title then it’s a little bit different. I need to try and keep hungry and motivated for each race. Obviously mentally for me now compared to the first few races of the season, it is more difficult now to feel that same mentality that you are fighting for the championship and so on. I need to put targets for myself, I always need to have a target. If I just turn up like ‘OK I am going to be here to help’, it’s not ideal. I need to have clear targets for each race weekend and that’s what I’m going to do.

Waarvan akte. Zoals we inmiddels weten krijgt Bottas volgend jaar overigens zijn derde kans om Hamilton het vuur na aan de schenen te leggen. We hebben er een hard hoofd in, maar het zou niet onmogelijk moeten zijn. Immers konden Alonso, Button en uiteindelijk ook Rosberg Lil’ Lewis eveneens partij bieden. Zodoende mag Valtteri uiteindelijk alsnog hoop putten uit dat oude adagium dat zijn voorgangers(?) zo vaak bezigden: there’s always next year.