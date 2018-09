Vernietig de wildernis met deze 650 pk sterke F-150

Dat moet een eitje worden.

Een tuner als Roush Performance kan eigenlijk alleen bestaan in de Verenigde Staten. In Nederland zijn er überhaupt maar weinig mensen die een flinke pick-up als de Ford F-150 aanschaffen, het aantal individuen dat de bolide dan nog een smakelijke oppepper durft te geven, is hoogstwaarschijnlijk zelfs op een hand te tellen. Dit maakt de F-150 SC van Roush zeker niet minder aantrekkelijk.

In de basis is dit allemaal te danken aan het zeer puike sleutelwerk dat de Amerikanen hebben uitgevoerd op de krachtbron van de pick-up. Hoewel Ford de F-150 (rijtest) in allerlei verschillende configuraties op de markt heeft staan, pakt Roush enkel de 5-liter V8 bij de kladden. Waar dit blok fabriek af een niet onaardige 400 pk en 542 Nm produceert, geeft het Supercharger Package en de nodige motorcalibratie de krachtbron aanzienlijk meer pit. De trouwe achtcilinder perst er na het werk van Roush liefst 650 pk en 827 Nm koppel uit. Roush wil geen exacte prestatiecijfers kwijt, maar het is niet ondenkbaar dat de auto enorm snel naar de 100 km/u knalt.

Dat gezegd hebbende, snelheid is niet waarvoor de F-150 SC in het leven is geroepen. Sterker: Roush heeft de auto op verschillende vlakken verbeterd, zodat de bolide beter in staat is van de gebaande paden te wijken. De F-150 SC heeft niet alleen een speciale ophangingskit met nieuwe dempers waardoor hij meer dan 5 cm hoger op zijn poten staat, daarnaast geniet hij ook nog eens van enorme all-terrain banden.

Tenslotte heeft de auto een flinkt aantal aanpassingen ondergaan aan de buitenzijde, zodat hij agressiever voor de dag komt. Roush gaf de auto o.a. aangepaste bumpers en een nieuwe grille. Overigens heeft de F-150 SC nog een luidruchtiger uitlaatsysteem, om de aanwezigheid van het grotere aantal pk’s te benadrukken. Roush wil 22.999 dollar hebben voor de conversie. Dit bedrag komt uiteraard bovenop de prijs van een normale F-150 met V8.