Politie jaagt anti-Tesla activisten eindelijk uit hun boomhutten

Opgeruimd staat netjes!

We snappen dat Elon Musk niet meer zo populair is in linkse kringen, zeker niet nu hij aanpapt met Trump. Er is echter een groep activisten die écht een hele grote hekel heeft aan Musk, en specifiek Tesla. Zij hebben het al maandenlang gemunt op de Tesla-fabriek in Grünheide.

De activisten houden verscholen in boomhutten in het bos rondom de Tesla Gigafactory. Deze belooft zijn naam nog meer eer aan te doen, want een uitbreiding moet de fabriek nog eens dubbel zo groot maken. En dat vinden de milieuactivisten niet leuk. Want stel je voor dat er nog meer elektrische auto’s worden gemaakt…

De lokale politie heeft het protestkamp lange tijd oogluikend toegestaan, maar nu zijn ze toch in actie gekomen. In eerste instantie wilden ze het kamp alleen tijdelijk evacueren omdat er in het gebied gezocht moest worden naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

De activisten weigerden echter mee te werken en klommen juist hoger de boom in. Na verschillende overtredingen en tegenwerking van de politie waren de Duitsers er klaar mee. Ze hebben gisteren het hele kamp ontruimd. Dit ging niet zonder slag of stoot, want sommige activisten bleven tegenwerken.

De vraagt blijft wel: waarom zijn de activisten zo fel tegen Tesla? Het valt toch niet te ontkennen dat Tesla ervoor heeft gezorgd dat auto’s wereldwijd minder uitstoten? Wat maken die paar bomen dan uit? De activisten zijn echter behoorlijk extreem in hun standpunten: ze vinden dat mensen überhaupt niet met auto’s moeten rijden, of die nou elektrisch zijn of niet.

Overigens is Tesla nog niet van de activisten af: ze hebben voor aanstaande zaterdag alweer een nieuw protest aangekondigd.

Foto: Disrupt Now, via X

Bron: AP News