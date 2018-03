Politie legt beslag op rijdende hennepkwekerij

Slim, maar niet slim genoeg.

Dacht je aan Noord-Brabant bij de titel? Helaas, dit keer vinden de drugsdeals plaats in hogere gebieden. Op een bedrijventerrein in Groningen heeft de politie namelijk een vrachtwagen gevonden met een bijzondere lading. Niet een voorraadje hennep, maar een heuse kwekerij van het spul. Wellicht teveel Breaking Bad gekeken?

De politie trof de drug-truck aan in een loods, samen met een BMW. Beide voertuigen zijn in beslag genomen en een 49-jarige man uit Tynaarlo is aangehouden. De BMW wordt meegenomen omdat er een kans bestaat dat deze is betaald met ‘hennepgeld’, maar dat is niet zeker. De loods hoorde bij een bedrijf, dat verbonden was aan de verdachte, al wil de politie hier verder geen informatie over geven.

De laadruimte van de Mercedes Atego lijkt een ideale dekmantel, het mocht echter niet baten voor de verdachte. Hij zit nog vast voor verhoor en de politie vermoedt dat hier niet sprake is van een one-man-job. Ze zijn dus nog zoekende naar de Heisenberg van deze operatie. Wordt vervolgd.