Ook Volvo XC40 goedkoper, nu mét subsidie

Voordat alle klanten weglopen naar Tesla verlaagt Volvo nu ook de prijs van de XC40.

Tesla heeft inmiddels enorm veel concurrentie, maar ze weten de boel toch weer op te schudden. Dat deden ze door flinke prijsverlagingen door te voeren. In navolging daarvan gooit Ford de prijzen van de Mustang Mach-e omlaag en eerder vandaag schreven we nog dat Renault eveneens prijsverlagingen door gaat voeren.

Volvo blijft ook niet achter, want zij komen nu met een goedkopere uitvoering van de XC40. Die toevallig precies goedkoop genoeg is om in aanmerking te komen voor de felbegeerde subsidie voor particulieren.

De nieuwe instapversie heet de XC40 Pure electric Essential. Dit uitrustingsniveau kennen we al van de niet-elektrische XC40. Gelukkig zijn de verschillen in uitrusting vrij klein: ten opzichte van de Core mis je alleen de achteruitrijcamera, Park Assist achter en automatisch dimmende buitenspiegels.

Met de instapversie van de XC40 krijg je het 69 kWh-accupakket, wat goed is voor een WLTP-range van 467 km. Je hebt één elektromotor, die 238 pk naar de achterwielen stuurt. Snelladen kan met 135 kW. Prima cijfers voor een instapper.

Dan het belangrijkste cijfer: de prijs. De nieuwe instapuitvoering van de XC40 Pure electric kost je €45.995. Daarmee duikt de fiscale waarde net onder de 45 mille, waarmee je als particulier dus recht hebt op €2.950 subsidie. Er is nog wel een kanttekening: Volvo geeft aan dat de Essential in ‘gelimiteerde oplage’ beschikbaar is. Oftewel: op is op.

Om het geheel in perspectief te plaatsen, pakken we ook nog even de prijzen van een aantal concurrenten erbij (die eveneens in aanmerking komen voor subsidie):

Tesla Model 3 (491 km range, 325 pk): €41.990

Volkswagen ID.4 (361 km range, 204 pk): €43.690

Hyundai Ioniq 6 (429 km range, 151 pk ): €45.859

Volvo XC40 Pure electric (467 km range, 328 pk): €45.995

We kunnen concluderen dat de XC40 een prima deal is, maar dat Tesla toch echt de meest concurrerende prijs heeft. Het gat is wel minder groot dan gisteren, toen de XC40 nog €48.330 kostte én niet in aanmerking kwam voor subsidie.