Gevaarlijk stukje snelweg van Porsche-ongeluk wordt aangepakt

Na het verschrikkelijke ongeluk met drie Nederlandse Porsches wordt de snelweg aangepakt.

Eind vorige maand kwamen er op dit stukje snelweg vier Nederlanders om het leven. Dit was ter hoogte van de afrit Elten. Dat is ongeveer twee kilometer vanaf de Duits-Nederlandse grens. Een vreselijk ongeval. Het regende namelijk behoorlijk, waardoor er mogelijk sprake was van aquaplanning op het asfalt.

Snelweg Porsche-ongeluk aangepakt

Vier mensen overleefde het ongeluk dus niet: drie mannen van 39, 42 en 56 jaar en een vrouw van 37. De 42-jarige man verloor de macht over zijn Cayman GT4 en kwam in de greppel terecht. De vrouw was de bijrijder. Een 911 GT3 kwam te hulp, maar die werd vervolgens gegrepen door een crashende 911 Turbo cabrio die de drie personen aanreed. Ook de bestuurder van de cabrio is overleden. Tragisch, hele gezinnen zitten nu in rouw.

De Duitse wegbeheerder is op dit moment bezig het stuk Autobahn veiliger te maken. In de middenberm van de A3 bij Elten worden nu maatregelen genomen. Er wordt grind geplaatst om regenwater sneller af te voeren. Hierdoor ontstaat er minder snel aquaplanning. Dit treed op als er veel water op de weg ligt. Er ontstaat dan watergladheid, omdat er een dunne waterfilm is tussen de band van een rijdend voertuig en het wegdek. Het gevolg is dan dat de auto onbestuurbaar wordt.

Eerder was de middenberm juist voorzien van asfalt. Misschien om wegwerkzaamheden te vergemakkelijken. Het is niet duidelijk of de middenberm ook op andere delen van de snelweg aangepakt wordt. Echter, de Duitse omroep WDR zegt dat dit stukje snelweg vorig jaar vernieuwd is. Sindsdien zijn er meerdere ongelukken geweest. Of er een verband is, is onbekend. Dit wordt nog onderzocht.