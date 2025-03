Politie pakt irritantste snelwegrijders op briljante wijze aan

De politie noemt het ”de slechte wifi op de snelweg”.

Jij zult je ook vaker ergeren aan het rijgedrag van je medeweggebruikers op de snelweg dan dat je hen complimenteert. Er zijn ook vele gedragingen om op te vloeken. Linksplakkers bijvoorbeeld of bumperklevers. Maar er is een groep wegbarbaren die nog te weinig belicht wordt: de blokkeerders van de middelste rijstrook.

Het is natuurlijk ook verleidelijk om bij een driebaanssnelweg in het midden te blijven rijden. Je hoeft niet van strook te switchen wanneer je een vrachtwagen inhaalt en de snelle jongens kunnen je op de meest linkse baan passeren. Toch is ook de politie niet blij met je als je in het midden blijft rijden.

Boete voor onnodig in het midden rijden

Onnodig in het midden rijden is gevaarlijk. Door jouw gedrag moeten anderen vaker van rijstrook wisselen of zelfs twee rijstroken in een keer pakken. Je vergroot er dus mee de kans op een ongeluk.

De boetes hiervoor kunnen oplopen van 116 tot 160 euro, afhankelijk van of je meteen betaalt of niet. In Duitsland kun je hier een boete voor krijgen van € 80 en een strafpunt op je rijbewijs. De Belgen delen een boete van € 116 uit. Hier in Nederland wordt het vergrijp net zo streng bekeurd als onnodig links rijden (wat het eigenlijk ook is). Word je bekeurd, dan krijg je een boete van € 280.

Nieuwe aanpak

De boetes schrikken nog niet genoeg af in Duitsland vindt de lokale politie van Pforzheim, een stad tussen Karlsruhe en Stuttgart. De Duitse agenten van dit korps denken dat de pen machtiger is dan de bon. Daarom schreef de politie-eenheid een brief aan de irritantste groep snelwegrijders. Om de wegmisbruikers te bereiken, werd het bericht op Facebook gedeeld.

De Polizei schrijft:

Beste bestuurders van de middelste rijstrook, we moeten praten…

Je kent het gevoel wel: je rijdt op de middelste rijstrook, de zon schijnt, de radio speelt je favoriete liedje en plotseling – flitsen die koplampen van achter je! “Wat is er aan de hand? Ben ik niet de koning van het midden?” Veel mensen denken dat waarschijnlijk, maar hier is een kleine spoiler: de middelste rijstrook is niet jouw persoonlijke troon. Het volgende is van toepassing:

🔸 Rechts is GEEN Bermudadriehoek – ja, hier zul je niet verdwalen.

🔸 Links is NIET alleen bedoeld voor racers die graag zichzelf promoten.

🔸 En het midden? Nou ja… het is een plek waar je weggaat als er rechts nog plek is.



Beste bestuurders op de middelste rijstrook, jullie zijn als de slechte wifi op de snelweg: iedereen wil dat je sneller bent, maar in plaats daarvan staat het hele verkeer vast vanwege jou. Daarom roepen wij u op: geef de middelste rijstrook een pauze! Verzamel al je moed, zet je richtingaanwijzer aan en ontdek het mysterie van de rechterrijstrook. U zult verrast zijn: u kunt er zelfs mee rijden.

Ik heb weleens gehoord dat Duitsers geen grappen maken, maar dit is humor van de bovenste plank. Puik werk van het social media team van de politie aldaar! Vele Facebook-gebruikers delen die mening. Het bericht ontving al 140.000 likes. Daarnaast verklaren de agenten tegenover de Süddeutsche Zeitung dat er nog meer positieve reacties op het bericht kwamen. Mensen belden naar de politie om hun complimenten te delen.

En nu maar hopen dat het ook echt effect heeft. In de tussentijd: waar erger jij je nog meer aan in het verkeer?

Foto: Porsche 992 Carrera S gespot door @spotcrewda