Tesla in de clinch met vakbond om zieke werknemers

De vakbond neemt het voor het Tesla-personeel op terwijl dat volgens de autofabrikant niet nodig is.

Een nieuwe dag, een nieuw geschil waarbij automerk Tesla betrokken is. Deze keer reizen we voor het verhaal af naar Duitsland. Daar heeft Tesla het aan de stok met vakbond IG Metall. Tesla zou zieke werknemers niet hebben doorbetaald.

En dat is nog maar het begin volgens IG Metall. De directie van de Tesla-fabriek in Grünheide zou het personeel intimideren. Tesla zou ziektebriefjes niet erkennen, sprak werknemers meermaals aan en gaf aan dat er sprake was van ”teveel betaald werk”, omdat de werknemer ten onrechte tijdens zijn ziekteverzuim was doorbetaald. “Het komt regelmatig voor dat er geen enkele euro wordt overgemaakt”, weet de woordvoerder van de vakbond.

“De vermeende te hoge betalingen zijn in bijna alle gevallen niets meer dan ongefundeerde beschuldigingen”, aldus Dirk Schulze, districtsmanager van IG Metall voor Berlijn-Brandenburg-Saksen. De personeelsleden zouden deze ‘schulden’ kunnen kwijtschelden door een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen.

Het weerwoord van Tesla

De autofabrikant ziet dit voorval heel anders. Een Tesla-woordvoerder zegt: ”De ‘grote schaal’ die de vakbond omschrijft, gaat over ongeveer een dozijn gevallen per maand, met een personeelsbestand van 11.000 werknemers. Als we hier spreken van een grootschalige aanpak, verdraaien we de werkelijkheid opzettelijk. Daarnaast gaat het om gevallen waarin onterecht loon is doorbetaald”, aldus een woordvoerster van Tesla.

Bovendien zouden niet alle aanvragen omtrent ziekteverlof juist zijn. ”Er zijn gevallen waarin het Bundesarbeidsgericht (de hoogste Duitse rechter in zaken betreffende het arbeidsrecht) ervan uitgaat dat ziekte een voorwendsel kan zijn, bijvoorbeeld als iemand precies dezelfde periode ziekteverlof opneemt als waarvoor eerder een vakantieaanvraag was afgewezen. De naar verluidt ‘onaanvaardbare acties’ van Tesla zijn in Duitsland heel normaal”, verdedigt de Duitse Tesla-woordvoerder.

Weer een rechtszaak

IG Metall en Tesla komen er samen niet uit waardoor de zaak voor de rechter komt. Dat is niet voor het eerst. “Bij Tesla in Grünheide hebben leden ongeveer 21 keer vaker juridische bescherming van de vakbond nodig dan gemiddeld bij IG Metall”, aldus de woordvoerder van de vakbond.

We blijven de ontwikkelingen over de zieke werknemers van Tesla voor je volgen. Wellicht stuurt Musk op basis van dit onderwerp wel weer wat werknemers de laan uit.

(Via Tagesschau)