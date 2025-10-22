Politie pakt oplichters die Ferrari ‘kochten’ met valse cheques

De scam is gelukt, maar de politie heeft de auto toch weer boven water gekregen.

Je kunt een auto simpelweg jatten, maar er zijn ook nog andere manieren om aan een auto te komen zonder te betalen. De Italiaanse politie heeft een groep oplichters gepakt die een Ferrari ‘kochten’ zonder daadwerkelijk te betalen.

De eigenaar van de Ferrari had een deal gemaakt met een 27-jarige vrouw die zijn auto wilde kopen. Ze waren het eens geworden over €165.000. Dat is een hele scherpe prijs voor een Ferrari 296 GTB (ervanuit gaande dat het om de auto op de foto gaat). Een 296 kost normaalgesproken minstens €250.000, dus de vrouw was sowieso een goede onderhandelaar.

Enfin, ze wilde betalen met twee cheques van €90.000 en €75.000. De eigenaar ging hiermee akkoord, nadat de bank telefonisch had bevestigd dat de cheques legit waren. Tenminste, dat dacht hij.

Toen de eigenaar de cheques een paar dagen wilde verzilveren bleken de cheques echter vals. Sterker nog: de hele bank bestond niet. De persoon die hij aan de lijn had zat ook gewoon in het complot. De beste man was dus keihard belazerd.

Gelukkig heeft de Italiaanse politie er werk van gemaakt. Dankzij camerabeelden en telefoongegevens konden de oplichters getraceerd worden. Het spoor leidde naar Roemenië. Daar is de Ferrari in beslag genomen door de lokale autoriteiten.

Bij deze scam waren in totaal zeven mensen betrokken, allemaal bekenden van de politie. Zij zullen hun verdiende loon krijgen, terwijl de Ferrari intussen weer terug wordt gebracht naar de rechtmatige eigenaar. Die zal de volgende keer wel drie keer nadenken voordat hij een cheque accepteert.

Foto: Questura di Perugia