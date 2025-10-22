Op deze plekken moeten jullie allemaal 30 km/u gaan rijden!

Nog even en we kunnen de auto wel wegdoen.

Geintje natuurlijk, maar er is een belangrijke reden voor de Fietsersbond om de noodklok te luiden. Maar liefst 162 basisscholen in Nederland zijn ronduit gevaarlijk voor kinderen. Vinden ze. Waarom? Er is geen fietspad rondom die scholen, terwijl er wel ruimte is voor het autoverkeer.

De kinderen moeten zich dagelijks tussen de auto’s bewegen, soms in gebieden waar 50 km/u de maximumsnelheid is. Wat de Fietsersbond betreft gaan al die wegen van 50 naar 30 km/u. Volgens het onderzoek van de Fietsersbond fietsen elke dag ruim 36.000 basisschoolkinderen over zulke 50-wegen richting hun klaslokaal. Levensgevaarlijk, vinden ze bij de bond. Daarover bericht de NOS.

Het probleem ligt ook voor een deel bij de ouders. Ouders brengen hun kind geregeld met de auto naar school. Dat zorgt weer voor meer auto’s rondom de scholen, wat de veiligheid niet ten goede komt. Het gevolg: nóg meer drukte en chaos, waar auto’s, fietsers en lopende kinderen elkaar in de weg zitten. De vicieuze cirkel is compleet.

In 90 van die 162 gevallen is er wel een schoolzone ingesteld, met gele borden en waarschuwingen voor overstekende kinderen. In de praktijk blijkt dit niet het gewenste effect te hebben. Vaak geldt in zo’n zone slechts een adviessnelheid, automobilisten mogen er dus nog steeds 50 rijden als ze dat willen.

De Fietsersbond wil daarom een duidelijke regel: 30 km/u rond scholen, zonder mitsen of maren. Dat zou niet alleen veiliger zijn, maar ook helpen om het autoverkeer terug te dringen. Of we verplaatsen alle scholen naar Amsterdam, het 30-walhalla van Nederland. Maar dat is ook niet echt een oplossing hè.

De meeste onveilige scholen bevinden zich in stedelijke gebieden. Rotterdam spant de kroon met tien scholen langs gevaarlijke wegen, gevolgd door Almelo (zeven) en Dordrecht (zes). Aan de andere kant van het spectrum is het platteland een stuk veiliger: in provincies als Drenthe, Friesland, Gelderland, Flevoland en Groningen liggen geen basisscholen direct aan een 50-weg. Zuid-Holland doet het dan weer het slechtst, met 28 van dit soort locaties.

Of het daadwerkelijk tot een landelijke verlaging van de snelheid komt, is nog maar de vraag. Maar of u even rustig aan wil doen rondom de scholen. Waarvan akte.