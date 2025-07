Politieman die snelheidsduivels keihard aanpakt scheurend gesnapt in Lambo

Do as I say, not as I do. Het houdt niet op, niet vanzelf.

Niet alleen in Nederland worden snelheidsduivels keihard aangepakt. Ook in Amerika kan je serieus het bokkie zijn als je ordentelijk vaart maakt. Het ligt een beetje aan in welke Staat je dat doet en wie de lokale autoriteit heeft. Doch in het Floridiaanse Lee County is dat Sheriff Carmine Marceno. En die heeft geen geduld voor hardrijders. Onlangs liet hij na het oppakken van een 18-jarige optekenen:

I have zero tolerance for street racing in Lee County. Driving an excessive speed and putting yourself, your passengers, and others on the road at risk is an incredibly selfish decision. My deputies will continue to patrol the roads of Lee County, ensuring drivers make smart choices or they will face the consequences.

Je voelt helaas al feilloos aan wat er vervolgens is gebeurd. Niet alleen omdat de titel van dit bericht dat verklapt. We zien immers keer op keer op keer dat overheidsmacht mensen naar het hoofd stijgt als er geen nette controle is. Zo ook bij Sherrif Marceno. Ken Romano, een (voormalig) mattie en zakenpartner, legde de top cop vast op film terwijl deze de klepel naar beneden drukt in een Lamborghini Huracan. Een klassiek Koos Spee-tje dus.

In een flits zie je dat de Corvette van Romano 74 mijl per uur aantikt waar je 50 mag. De Huracan lijkt nog harder te gaan. Foei, foei, foei. Er lijkt bovendien nog iets meer aan de hand te zijn nu de twee de spotlights hebben opgeëist. Romano zou eerder een zescijferig bedrag aan gokschulden van de Sheriff hebben afgelost.

In ruil daarvoor kreeg hij volgens lokale media een positie bij het Sheriff's Office waarbij hij niks hoefde te doen maar wel 5.700 Dollar per maand ving. Hoewel een deel daarvan dan ook weer naar een maandbetaling voor de Mercedes van Marceno's vader zou gaan.