BMW heeft conservatieve plannen voor elektrische Neue Klasse

Sommigen beweren zelfs dat BMW te weinig ambitie toont om de Neue Klasse in groten getale aan de man (m/v/i) te brengen.

BMW bestaat al ruim honderd jaar en dus lijkt het alsof het bedrijf er altijd zal zijn. Maar zo simpel is het eigenlijk helemaal niet. En niet eens alleen omdat ze Adrian van Hooydonk en Domagoj Dukec het design laten doen. Als relatief kleine onafhankelijke fabrikant, kan BMW zich geen grote misstappen veroorloven. Een of twee generaties van slecht aanslaande auto’s en het is voorbij voor de Münchenaren.

Daarmee is dit een lastige tijd voor de Beierse Motorenfabriek. Hoe moeten ze de wende maken naar elektrische mobiliteit, moeten ze dat überhaupt wel doen en hoe onderscheid je jezelf daarna nog? De benodigde investeringen kosten miljarden en die kunnen maar een keer uitgegeven worden.

Tot op heden heeft BMW het handig gedaan, zo lijkt. Hoewel het met de i3 een van de eerste fabrikanten was die met een vanaf de grond af als EV gebouwde auto kwam, is de afgelopen jaren een ander pad bewandeld. Namelijk een van platforms die zowel geschikt zijn voor verbrandingsmotoren als elektrische aandrijflijnen. De verkoopcijfers lijken BMW te steunen in deze beslissing. Ze zijn in ieder geval succesvoller dan Mercedes met de EQ range. Hoewel, of misschien omdat, Mercedes wél voor losstaande elektrische modellen koos.

Een mogelijk nadeel van de strategie van BMW was dat ze een achterstand zouden ontwikkelen op het gebied van volledig elektrische platforms. Maar dat nadeel lijkt eerder een voordeel te worden. Met terugwerkende kracht kunnen we namelijk eigenlijk zeggen dat de eerste generatie EV’s van Mercedes en VAG niet goed genoeg waren qua range/opladen/verfijning. Een Taycan van voor de facelift gaat weliswaar als de brandweer. Maar de actieradius was niet best. Een EQS heeft wel een goede actieradius, maar benodigt daarvoor een gigantische accu en de styling van een vormeloze blob.

Nu BMW met haar nieuwe Neue Klasse komt, lijkt de techniek wel klaar voor productie. BMW belooft snel laden via 800V architectuur en een flink verbeterde energiedichtheid van de accu. Daardoor valt de afweging tussen een loodzware accu en voldoende actieradius een stuk voordeliger uit. Voor nu lijkt de planning van BMW en CEO Oliver Zipse dus spot on te zijn.

Toch is BMW overduidelijk niet van plan om alleen maar Neue Klasses te maken in de nabije toekomst. Duitse media berichten dat de elektrische motorenfabriek in Oostenrijk de komende jaren voldoende krachtbronen voor 600.000 elektrische BMW’s per jaar gaat maken. De BMW Groep verkoopt jaarlijks zo’n 2,4 miljoen auto’s. Dus dit zou dan 25 procent van de verkochte auto’s betreffen.

Dit is in lijn met wat Oliver Zipse al jaren predikt. Namelijk dat de komende jaren ingezet moet worden op een productmix met daarin elektrische auto’s, maar ook auto’s met verbrandingsmotor en wellicht auto’s op waterstof. BMW werkt samen met Toyota nog altijd aan die waterstoftechnologie, als een van de weinige ‘grote’ fabrikanten. Sommige journalisten menen echter dat het te weinig ambitie toont van BMW om de Neue Klasse massaal aan de man te brengen. Waarvan akte. Koop dan?