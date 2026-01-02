Verrassing: bestverkochte auto van 2025 is géén Kia

De Kia EV3 is toch nog ingehaald.

2025 zit er definitief op, dus dat betekent dat we terug kunnen blikken op de verkoopcijfers. De bestverkochte auto van het jaar leek een gelopen race: de Kia EV3 verkocht het hele jaar als warme broodjes. In november stevende de EV3 nog steeds af op een nummer 1-positie. Toch is de best verkochte auto van 2025 NIET de Kia EV3.

Bestverkochte modellen

In december is de Kia EV3 tóch nog ingehaald, en wel door de Skoda Elroq. Dit is met 11.960 exemplaren de bestverkochte auto van Nederland. De Elroq maakte een indrukwekkende inhaalslag in december, toen er maar liefst 1.441 exemplaren zijn verkocht. Daarmee staat er nu voor het eerst een Skoda op nummer 1 in Nederland.

Op nummer 2 volgt – jawel – de Kia EV3. Daar zijn er 10.973 van verkocht. En op nummer 3 volgt toch weer de Tesla Model Y. Hoewel de Tesla-verkopen gehalveerd zijn in Nederland, zijn er toch nog 10.790 Model Y’s op kenteken gezet.

De volledige top 5 bestverkochte modellen zag er als volgt uit:

Skoda Elroq: 11.960 registraties Kia EV3: 10.973 registraties Tesla Model Y: 10.790 registraties Kia Picanto: 8.858 registraties Toyota Aygo X: 6.947 registraties

Bestverkochte merken

Ook al was de Kia EV3 niet de bestverkochte auto van Nederland, 2025 was toch het jaar van Kia. Het merk is namelijk geen one hit wonder: ook de Picanto en de Niro verkochten erg goed. In totaal verkochten ze 37.837 auto’s, meer dan ooit.

De gloriedagen van Volkswagen in Nederland zijn voorbij, maar met 31.883 registraties staan ze nog altijd op nummer 2. Ze worden nu wel op de voet gevolgd door Skoda, dat 27.884 auto’s wist te slijten. Nog nooit was het verschil tussen Volkswagen en Skoda zo klein in Nederland.

De volledige top 5 bestverkochte merken zag er zo uit:

Kia: 37.837 registraties Volkswagen: 31.883 registraties Skoda: 27.884 registraties Toyota: 27.806 registraties Renault: 24.601 registraties

Totaal

In totaal kwam de teller uit op 338.024 nieuwe auto’s die in 2025 op Nederlands kenteken werden gezet. Dat zijn er toch 1,7% meer dan vorig jaar. In de eerste helft van het jaar daalde de verkoop nog, maar 2025 is gered door het tweede halfjaar.

De bestverkochte ‘brandstofsoort’ was de hybride, met een marktaandeel van 42%. Maar dat zegt niet zoveel, want een hybride kan van alles zijn. Relevanter is het marktaandeel van volledig elektrische auto’s. Dat steeg van 34,6% naar 40,2%. Ouderwetse benzineauto’s (zonder hybrides dus) waren goed voor 13,1% en diesel voor een schamele 1%.

De Bovag blikt ook alvast vooruit op 2026 en verwacht dat er dit jaar iets meer auto’s worden verkocht, namelijk 361.000 stuks. We gaan het zien.