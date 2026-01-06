Nederlanders wisselen massaal hun autobanden, maar maken hierbij een fout

Fijn dat we wisselen, maar het gaat nog lang niet altijd goed.
Waar de één bijzonder veel lol beleeft aan sneeuw, staat de ander door de witte vlokken in de file. Het lijkt erop dat de winterse weersomstandigheden nog niet vertrekken. Daarom is het verstandig om goed voorbereid de weg op te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door voldoende eten en drinken mee te nemen als je op drukke wegen komt of door van banden te wisselen.
Wie de afgelopen tijd zijn banden heeft gewisseld, is niet de enige. Online bandenplatform BandenConcurrent heeft sinds het begin van de sneeuwval in Nederland 2,5 keer zoveel banden verkocht als vorig jaar in dezelfde periode. Ook het aantal bezoekers op het platform lag fors hoger dan normaal.
Veel all-seasonbanden
“We zien dat veel mensen snel willen schakelen, maar ook praktisch blijven,” zegt de oprichter van het online platform. Met dat praktische bedoelt hij de keuze voor all-seasonbanden. 62,4 procent van de verkochte banden zijn all-seasons. Volgens BandenConcurrent zien Nederlanders dit type band als de ideale middenweg voor ons klimaat.
Winterbanden zijn een stuk minder populair. Hoewel er sinds het begin van de sneeuwval 44 procent meer winterbanden zijn verkocht, is het aandeel nog maar 23,6 procent. Een deel van deze groep bestaat uit mensen die op wintersportvakantie gaan en nu alvast hun nieuwe sloffen halen.
Het probleem zit bij de Nederlanders die niet op wintersportvakantie gaan maar wel all-seasonbanden aanschaffen. Het is nu een stuk veiliger om op winterbanden te rijden. Ja, je moet een keer extra naar de garage, bent meer geld kwijt en zult ergens in maart alweer terug moeten wisselen, maar dan heb je wel rubber onder je auto waar je meer op kunt vertrouwen dan op all-seasons. Gezien het aantal ongelukken in deze wintermaanden is dat geen overbodige luxe.
Waarom moet je winterbanden hebben?
Veiligheid is dus de eerste reden om voor winterbanden te gaan. Dit rubber geeft bij 7 graden Celsius al meer grip dan een all-seasonband. Het gripverschil groeit per graad dat je dichter of onder nul komt. Daarnaast hoef je met winterbanden niet na te denken of je wel of niet je banden moet verwisselen voor je naar Duitsland gaat. Daar zijn winterbanden op sommige momenten wel verplicht.
Specifiek EV-rijders zouden voor zomer- en winterbanden moeten gaan. Door het hogere gewicht van de elektrische auto en het vermogen en koppel dat altijd beschikbaar is, is goede grip nog belangrijker voor bochtenwerk en voor een korte remweg.
Vervolgens is het belangrijk om de juiste winterbanden te kiezen. Gelukkig schreven we eerder al eens wat artikelen over wat de beste winterbanden zijn en van welke winterbanden je beter weg kunt blijven.
Dutch79 zegt
De beste allseasons zijn amper minder in de sneeuw meer dan een gemiddelde winterband. Dus dit is wel n beetje achterhaald. Koop dan wel één van de betere Allseasons zoals Michelin, Continof Goodyear.
mashell zegt
Klopt. Volgens de banden test Autobild zijn de Michelin’s die ik er onder heb gewoon winterbanden met minder snel slijtend rubber. En dat merk je in de zomer, dat rijden ze gewoon kut.
Overigens hanteer ik de regel dat artikelen over banden waarin de beroemde 7 graden genoemd worden commerciële nonsens zijn.
Het is vrij simpel. Ergens ruim onder 0 gaat een zomerband verharden waardoor deze grip verliest. Winterbanden presteren op sneeuw heel veel beter dan zomerbanden maar op alle andere disciplines minder. All seasons zijn een goed compromis, passend bij West Europese omstandigheden maar zijn nooit de beste band en altijd een onprettige band.
Johanneke zegt
En dat houdt mij dus tegen. Geen zin om 9 maanden in het jaar op een onprettige band te rijden. En ik heb handen en een krik, dus bandjes wisselen is een half uur werk.
racerx zegt
Dit dus exact…
volvo-s60-adept zegt
Wat maakt bij normaal gebruik op de openbare weg een A-merk all-season dan tot een onprettige band?
Richmond zegt
Niks onprettig’s aan all season. Ik heb op dezelfde auto zomer banden gehad en nu al 2 jaar all season. Merk geen verschil in het rijden. Tijdens droog of nat weer
volvo-s60-adept zegt
Helemaal eens. Inmiddels rijden we met de dagelijkse auto’s op het zoveelste setje all-season Vredesteins en Continentals en dat bevalt echt helemaal prima. Een moderne vierseizoensband van een A-merk afbranden gebeurt meestal door mensen die er nooit in de huidige winteromstandigheden mee gereden hebben.
Joris24 zegt
Volledig mee eens. Vroeger (20 jaar geleden) deed in elk jaar de moeite om winterbanden en zomerbanden te wisselen. Maar de momenten waarop een winterband echt toegevoegde waarde had tov een zomerband werden steeds schaarser.
Op een gegeven moment ben ik overgestapt naar allseasons. Onder andere nadat ik een set winterbanden heb weggegooid omda ze na 10 jaar nog steeds niet op waren (!). Zo weinig hebben we echt winterse omstandigheden in NL. Geen gedoe met wisselen, en gewoon goedgekeurd voor sneeuw in duitsland. Ik heb nog nooit een situatie meegemaakt waarin ik dacht ‘nou, hier had ik echt winterbanden tov all-seasons moeten hebben’.
Gewoon een beetje opletten als het gevroren heeft en/of als er sneeuw ligt, dit lijkt voor mij gewoon een verkapte advertorial van bandenconcurrent zodat ze meer banden verkopen.
Bastiaan zegt
“De beste allseasons zijn amper minder in de sneeuw meer dan een gemiddelde winterband.”
Dus kort samengevat, all season banden zijn kwalitatief niet te vergelijken met zomerbanden/winterbanden?
Ik kan mij nog herinneren dat ik een Renault Laguna 1.9 diesen met snowtrack (winterbanden) had en letterlijk met 2 vingers in mijn neus op een Duitse parkeerplaats een Skoda Octavia 1.9 Diesel met all season banden die de sneeuw moest wegslepen omdat ze niet meer weg konden rijden. Vergelijkbare auto’s, het verschil in band.
Onder mijn auto komt heb all season band, net zoals alle gemiddelde banden. Je zal uiteindelijk met kwalitatief mindere banden maar een kind doodrijden… (Deze laatste opmerking is voor alle azijnzeikers en toetsenbord ridders die te pas en te onpas dit argument gebruiken om gelijk te behalen en kan daarom als niet verzonden beschouwd worden 😆🤐)
lekkerlinksrijden zegt
Dat geneuzel over die 7 graden grens is al lang achterhaald
kniesoor zegt
Afgelopen zomer een smetteloze set originele velgen met vrijwel nieuwe winterbanden voor de daily gescoord voor wènagh. Dus die set er maar eens onder geschroefd. Onder het motto ‘baat het niet dan schaadt het niet’.
racerx zegt
Pirelli Sottozero 3 wintersloffen onder de G31 met RWD, prima te doen met een aanzienlijke hoeveelheid sneeuw… Voor de zomer Goodyear Eagle F1’s. All season doe ik niet aan, blijft een compromis. Daarnaast wil ik toch al niet door de pekel rijden met m’n zomervelgen, dus setje wielen wisselen eind vd herfst vind ik prima. Hooguit halfuurtje werk.
Jurgen zegt
Noem mij maar ouderwets maar ik hou het bij winterbanden en zomerbanden. Het is denk ik ook een kwestie van voorkeur. De een vind de 4 seizoenenbanden het beste bij hem/haar passen de ander de winter/zomerbanden combi. Ik wissel wel meteen naar de zomerband als ik zie dat de gemiddelde temperatuur rond de 8-10gr blijft hangen. De winterbanden wil ik niet onnodig belasten. Maar geniet ook een beetje van deze winterse weersomstandigheden!
viezefreddyw zegt
Hier net zo. Ik denk dat men voornamelijk voor all-seasons gaat omdat het tegenwoordig best een prima band kan zijn en om zo de nodige kosten te besparen (wissels, extra set velgen etc.).
reactief zegt
Wat een onzin verhaal dit!
Waar haal je die 7 graden grens vandaan met de vergelijking tot All Season? Dat was vroeger al broodje aap tov de zomerband, maar al helemaal tov All season.
Ook zijn nagenoeg alle All Season banden die hier verkocht worden geschikt om in Duitsland te rijden als winterband, want gewoon voorzien van het berg/sneeuw symbooltje.
Wisselen klinkt leuk, maar je moet het wel precies op het juiste moment doen en dan eigenlijk meerdere keren per jaar in Nederland als je pech hebt en het later nog eens winters wordt. Dat is dus eigenlijk alleen haalbaar als je het zelf kan doen, want garages niet je soms te lang wachten of stel je het uit.
Anders rijdt je tussendoor juist minder veilig in de periodes dat het warmer is.
En sowieso beter een set A merk All season dan B keuze merk en wisselen.
Richmond zegt
Waar haal jij vandaan dat het een broodje aap is? Heb je daar een bron voor?
i3bestuurder zegt
Als er iets een broodje aap verhaal is dan is het wel dat commerciële setje all season banden. Een winterband is zijn specifieke eigenschappen van meer grip in de sneeuw al kwijt bij minder dan 4 mm profieldiepte. Een all season band, welke al minder goede eigenschappen heeft dan een echte winterband, is dus nog eerder zijn eigenschappen kwijt. En in één jaar tijd je ongeveer 80 procent onder andere dan winterse omstandigheden. Tel daarbij de mindere zomerkwaliteiten en je weet dat je met beide benen in een stukje marketing getrapt bent.
seatleon zegt
Ik heb jaren geleden een test gezien waaruit naar voren kwam dat de all-season in de omstandigheden die we nu hebben gelijk aan een winterband presteert. De zomerband valt genadeloos door de mand. Zelf kies ik ervoor te wisselen tussen zomer en all-seasonbanden. Een winterband is toch minder bij 10 graden en echt koud wordt het niet in NL. Bovendien zijn all-seasons ook voldoende in Duitsland.
PunicaOase zegt
Ik heb alleen lekker plakkerige zomerbanden op m’n karretjes. Die presteren nu dus poep. Ik heb het geluk dat ik thuis kan werken wanneer ik wil, dus dat doe ik nu een paar dagen..
Hubert zegt
Er zaten winterbanden onder de auto die ik afgelopen zomer kocht (Import uit Luxemburg).
Heb er nu eindelijk voordeel van.
justawheelchairguy zegt
Ik rij al jaren op allseasons, goedgekeurd als winterband (sneeuwvlokjesymbool), verplicht in Duitsland onder winterse omstandigheden, gaat helemaal prima, ook onder de huidige omstandigheden.
RazendeRichard zegt
Poeh, wat een hoop flauwekul in 1 artikel. Vrijwel alle moderne alll-season banden hebben het 3PMSF-symbool (sneeuwvlok) en kwalificeren daardoor in Duitsland als volwaardige winterband. Verder is het 7 graden verhaal al tig jaar achterhaald. Dat ze dat nu nog beweren haalt de hele geloofwaardigheid van het artikel onderuit. Schattig om te lezen dat mensen jaarlijks meermaals wisselen, omdat een set zomerbanden zo lekker plakt waardoor de onmetelijke hoeveelheid pk’s van hun 1.4 eco torretje goed op het asfalt gebracht worden. Allemaal gelul. Elke band (zomer, winter, all-season) is een compromis. Rij je regelmatig op het circuit om de grenzen op te zoeken, dan wisselen. Doe je dat niet, dan all-season. Vorig jaar met all-seasons in de winter naar Oostenrijk geweest (veel sneeuw) en in de zomer naar Spanje (snoeiheet). Ik heb een auto met 300 pk op de achterwielen en ik heb een redelijk sportieve rijstijl. Ik heb echter nooit het gevoel gehad dat de all-seasons mij beperkten.
eaudi zegt
Twee voordelen van losse winterbanden: je kunt een maatje minder groot gaan en met name wat smaller, wat in de regen en sneeuw echt wel uitmaakt. Ook als je bv kettingen nodig zou hebben voor wie naar de bergen gaat en geen quattro of zo rijdt. En de wintervelgen zijn beter bestand tegen de winter (pekel etc) dan de zomervelgen. Maar de bandenontwikkeling laat zien dat all seasons best een prima alternatief zijn.
Richmond zegt
Je bedoelt wanneer je stalen velgen gebruikt? Dat is natuurlijk geen specifieke winter velg en het gros gebruikt gewoon lichtmetalen velgen en daar zit geen verschil in tussen zomer of winter.
avdb55 zegt
De schrijver van dit artikel moet hoognodig op bandenles.
Ten eerste die 7° fabel. De werkelijke temperatuur ligt veel lager. En zolang de weg droog is blijken zomerbanden nauwelijks slechter te presteren dan winterbanden.
Ten tweede. Al jaren scoren goede allseasons bijna net zo goed op sneeuw als winterbanden.
Kortom, allseasons zijn al lang niet meer het lauwe compromis dat ze 20 jaar geleden nog waren.
Wie in oktober winterbanden monteert en ze in maart weer vervangt voor zomerbanden rijdt een half jaaar minus maximaal 1 week op de verkeerde banden.
Richmond zegt
Als je de schrijver gaat corrigeren, moet je wel bewijs leveren voor je claim
racerx zegt
Tja, als je zo zwart/wit redeneert rijd je met all seasons eigenlijk het hele jaar op de verkeerde band… in die ene week presteren ze minder dan winterbanden en verder doen zomerbanden het niet zoveel slechter als het enkel koud danwel nat is. Daarnaast in droge omstandigheden meer grip en beter stuurgedrag.
quincy zegt
Je kan wel merken dat de BandenConcurrent er geen verstand van heeft wat het meest veilig is in deze omstandigheden. Vanzelfsprekend zijn dat natuurlijk rupsbanden, die wij van RupsbandenConcurrent toevallig verkopen. Winterbanden is van bekend dat die bij gladheid door ijs of ijsvorming geen grip meer hebben, wat natuurlijk levensgevaarlijk is. Onze rupsbanden hebben daar geen last van en brengen je veilig op je bestemming.
Net zoveel in de gedachte van Wij van WC Eend als het verhaal van de BandenConcurrent. Tuurlijk is er altijd iets beters, maar het feit dat mensen al iets doen is al super toch!
Anders kan je door blijven gaan met vierwielaandrijving (dat werkt op onze beiden auto’s overigens wel echt top!) en weet ik veel wat nog meer
M240i zegt
Alle mensen die hier roepen dat een allseason band prima kan ipv een zomerband in de niet-winterse omstandigheden: volgens mij bestaan de natuur- en scheikundige wetten nog altijd en bepaald soort rubber dat geschikt is om in de sneeuw mee te rijden zal nooit optimale grip bieden in zomerse omstandigheden als de temperatuur tussen de 25 en 45 graden hoger ligt. Dat sommigen hier wellicht rustig met 90 kmh tokkelen in hun skoda yeti op de rechterbaan maakt het wellicht dat het voor hen minder verschil maakt, maar de meeste autoliefhebbers hier hanteren denk ik een iets andere rijstijl.