Nederlanders wisselen massaal hun autobanden, maar maken hierbij een fout

Fijn dat we wisselen, maar het gaat nog lang niet altijd goed.

Waar de één bijzonder veel lol beleeft aan sneeuw, staat de ander door de witte vlokken in de file. Het lijkt erop dat de winterse weersomstandigheden nog niet vertrekken. Daarom is het verstandig om goed voorbereid de weg op te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door voldoende eten en drinken mee te nemen als je op drukke wegen komt of door van banden te wisselen.

Wie de afgelopen tijd zijn banden heeft gewisseld, is niet de enige. Online bandenplatform BandenConcurrent heeft sinds het begin van de sneeuwval in Nederland 2,5 keer zoveel banden verkocht als vorig jaar in dezelfde periode. Ook het aantal bezoekers op het platform lag fors hoger dan normaal.

Veel all-seasonbanden

“We zien dat veel mensen snel willen schakelen, maar ook praktisch blijven,” zegt de oprichter van het online platform. Met dat praktische bedoelt hij de keuze voor all-seasonbanden. 62,4 procent van de verkochte banden zijn all-seasons. Volgens BandenConcurrent zien Nederlanders dit type band als de ideale middenweg voor ons klimaat.

Winterbanden zijn een stuk minder populair. Hoewel er sinds het begin van de sneeuwval 44 procent meer winterbanden zijn verkocht, is het aandeel nog maar 23,6 procent. Een deel van deze groep bestaat uit mensen die op wintersportvakantie gaan en nu alvast hun nieuwe sloffen halen.

Het probleem zit bij de Nederlanders die niet op wintersportvakantie gaan maar wel all-seasonbanden aanschaffen. Het is nu een stuk veiliger om op winterbanden te rijden. Ja, je moet een keer extra naar de garage, bent meer geld kwijt en zult ergens in maart alweer terug moeten wisselen, maar dan heb je wel rubber onder je auto waar je meer op kunt vertrouwen dan op all-seasons. Gezien het aantal ongelukken in deze wintermaanden is dat geen overbodige luxe.

Waarom moet je winterbanden hebben?

Veiligheid is dus de eerste reden om voor winterbanden te gaan. Dit rubber geeft bij 7 graden Celsius al meer grip dan een all-seasonband. Het gripverschil groeit per graad dat je dichter of onder nul komt. Daarnaast hoef je met winterbanden niet na te denken of je wel of niet je banden moet verwisselen voor je naar Duitsland gaat. Daar zijn winterbanden op sommige momenten wel verplicht.

Specifiek EV-rijders zouden voor zomer- en winterbanden moeten gaan. Door het hogere gewicht van de elektrische auto en het vermogen en koppel dat altijd beschikbaar is, is goede grip nog belangrijker voor bochtenwerk en voor een korte remweg.

Vervolgens is het belangrijk om de juiste winterbanden te kiezen. Gelukkig schreven we eerder al eens wat artikelen over wat de beste winterbanden zijn en van welke winterbanden je beter weg kunt blijven.

Hoofdfoto: BMW M5 G99 Touring gespot door @ecnerualcars