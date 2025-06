Nederlandse Volvo-klanten profiteren van Chinese importheffingen

Volvo bedenkt een slim trucje om de prijzen hier wat omlaag te brengen.

Dat was best even schrikken voor Volvo en Lotus. Moederbedrijf Geely werd door de EU bestraft voor het bouwen van auto’s in thuisland China, met als gevolg een importheffing van 20 procent. De gigantische organisatie reageerde vlug. Volvo bouwt sinds een paar maanden de EX30 in België. Op deze manier kan Volvo natuurlijk mooi de importheffingen van de EU ontlopen. Fijn voor Volvo, maar ook voor klanten van de EX30.

Volvo hoopt de eerste exemplaren van de Belgische EX30 in de zomer van dit jaar naar Nederland te brengen. Dat gebeurt dan niet als gewone EX30, maar als speciale EX30 Europa-uitvoering. Jep, de in België geproduceerde auto’s hebben een eigen versie in de configurator. Nog fijner: door het ontlopen van de heffing zijn de Europa-versies goedkoper dan de standaarduitvoeringen.

Volvo EX30 Europa

De geüpdatete configurator van de EX30 voor de Nederlandse markt vind je nu de Essential, Core, Plus en dan de nieuweling: de Plus Europa. De goedkoopste Europa is gebaseerd op de Plus-uitvoering met een paar opties, zoals verwarmde voorstoelen, een verwarmd stuur en elektrisch verstelbare stoelen. Kies voor de Belgische EX30, dan bespaar je in totaal € 3.155.

De Plus Europa kun je bestellen als Single Motor en Single Motor Extended Range. Het vermogen is 272 pk en gaat naar de achterwielen. De range is respectievelijk 337 km en 476 km. De Single Motor kost minimaal € 36.995 en de Single Motor ER € 39.995.

Europa-topper!

In Gent mogen ze ook de lekkerste EX30-versie in elkaar schroeven: de EX30 Ultra. Daarmee krijgt ook deze uitvoering een Europa-variant. Volvo voegt zelfs de term toe aan de uitvoeringsnaam Ultra Europa Sport. De basis is dus de EX30 Ultra, maar dan standaard met een zwart dak.

De Ultra-aandrijflijn is er eentje met humor: Twee elektromotoren zorgen voor 428 pk en 543 op alle wielen. Het sprintje naar 100 gaat in slechts 3,6 seconden (!) en de actieradius is 450 kilometer. Volgens Volvo is de EX30 Ultra Europa Sport de ”snelst accelererende auto onder de 50k” wat zomaar eens kan kloppen. Onder de € 50.000 inderdaad, want de Europese versie kost minimaal € 45.025. Daarmee is-ie € 6.330 goedkoper dan de EX30 Ultra met dezelfde opties. Laat je de Ultra kaal, dan betaal je € 970 meer dan voor de Europa.

De Volvo EX30 Europa en Europa Sport zijn vanaf nu te bestellen via de Volvo-website en bij de Volvo-dealers. De eerste leveringen starten in het derde kwartaal van 2025. Gaat de EX30 door zijn bijzondere Europese strategie weer in de buurt komen van verkoopaantallen van weleer en weer een geduchte concurrent worden van de EV3 en Elroq?