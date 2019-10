Porsche 356B gaat total loss in ongeluk met Tesla

Laten we duimen dat het de liefhebber van klassieke auto's niet fataal wordt.

Wat is het leven toch mooi als je kunt kopen waar je altijd al van hebt gedroomd. Bijvoorbeeld een Porsche 356. De voorganger van de 911 is een icoon en heeft een grote liefhebbersgroep, met de bijbehorende aanschafprijzen van dit model. Natuurlijk moet het ook een hele ervaring zijn om met zo’n auto een stukje te sturen. Dat liep voor een 356-bestuurder uit op een nachtmerrie eerder vandaag. In Rozenburg botste een 356B frontaal op een Tesla Model 3. De schade is enorm.

De brandweer was snel ter plaatse. De bestuurder van de Tesla is er zonder directe kleerscheuren vanaf gekomen. Met de inzittenden van de 356 gaat het minder goed. Ze zaten bekneld in de klassieker en de brandweer moest het dak eraf zagen. Daarna zijn de twee personen zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis per traumahelikopter.

De Tesla heeft zijn werk gedaan qua bescherming, maar de 356 is afgeschreven. Zonde, maar voorop staat het herstel van de inzittenden van de Porsche.

Een droevige situatie waarin de toekomst en het verleden elkaar op een harde manier ontmoetten. Zoals gezegd kunnen we niks anders dan duimen voor de inzittenden.

Beeld via Media-TV.