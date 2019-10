Hong Kong heeft een belachelijk dure parkeerplaats

Dit is niet meer normaal.

Sinds in Amsterdam de parkeertarieven zijn aangescherpt, is men niet zo te spreken over hun auto neerzetten in onze hoofdstad. Alles wordt aangepakt en het wordt dus duur. Maar het kan altijd erger. Zo bewijst Hong Kong.

Of iets specifieker, een inwoner van de Chinese stad. Een tijdje geleden kocht iemand in HK al een schreeuwend dure parkeerplaats, maar nu is er een duurdere. Voor HK$ 7.600.000 kocht een zakenman in The Center een parkeerplek. Ja, één plek, en het bedrag is het equivalent van 870.000 euro. Wie de koper is, dat weten we niet. Wel dat het geld gaat naar een investeerder van The Center, en daarmee een niet mals slaatje slaat uit de plek. Het behoeft ook geen uitleg dat het geld stroomt als water in het financiële district van de grote Chinese stad.

De parkeerplek wordt dan ook gezien als een bewijs voor de oneerlijke verdeling in Hong Kong. Aan de ene kant van de stad kan dus bijna een miljoen worden besteedt aan een parkeerplek (het dertigvoudige van het gemiddelde salaris in de stad), terwijl aan de andere kant juist sprake is van armoede en dus oneerlijke verdeling. Dat is waarom de protesten in de stad al een tijdje gaande zijn.

Wij vinden wel dat je met een plek van 870 ruggen ook een dikke auto daar mag parkeren. Wat zou jij erop zetten? (via South China Morning Post)