Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR heeft iets unieks - Autoblog.nl

Er hangt een groen sausje aan de Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR. Zo aan de buitenkant valt het je niet eens op.

Een dikke motor lepelen in een auto is altijd goed, maar winst behalen doe je voornamelijk met aerodynamica en het gebruik van lichtgewicht materialen. Was vroeger koolstofvezel nog een exotisch product, tegenwoordig kun je het bijna als lifestyle materiaal omschrijven. Zelfs op de zwaarste en dikste SUV’s van deze wereld kun je carbon frutsels als optie krijgen. De functionaliteit van het materiaal doet er dan niet meer toe.

Carbon is nog altijd king in de racerij, maar er zijn ook alternatieven. Het afgelopen weekend vond de 24u van de Nürburgring plaats. Uiteindelijk werden het veel minder dan 24 uur racen, want de regen viel met bakken uit de hemel. Van omstreeks 22:30 tot 08:00 werd de race stilgelegd.

Onder het deelnemersveld zat ook deze Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR. Wat hier nu zo aan bijzonder is? Porsche heeft voor het eerst op grote schaal milieuvriendelijke componenten gebruikt voor de body van de auto. De complete bodykit van de auto is gemaakt van natuurlijk materiaal. Vorig jaar waren alleen de deuren en de achterspoiler van het spul. Dit jaar zijn ook onder andere de voorbumper, achterbumper, diffuser en aerodynamische vinnen gemaakt van milieuvriendelijke componenten. Volgens Porsche is dit materiaal vrijwel net zo stevig als carbon (CFRP). Daarnaast zou de kwaliteit dik in orde moeten zijn.

Mocht de keuze voor dit nieuwe materiaal bevallen, dan gaan we dit ongetwijfeld ook bij andere auto’s en teams zien.