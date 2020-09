Stand na GP Rusland 2020 en 7 dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

Uiteraard beginnen wij de week met de stand na de GP van Rusland 2020 en enkele dingen die ons opvielen, naast alle rangen en standen.

De Russische GP stond weer garant voor de nodige gevechten. Niet zozeer op de baan, maar wel in de huiskamers. Huisvaders die met moeite hun ogen proberen open te houden, terwijl het monotome gezoem van 1.6 turbomotoren juist het vermoeidheidsgevoel versterken. Wakker blijven is soms echt heel erg lastig. Sommige mensen hebben dan ook een wereldprestatie geleverd door wakker te blijven.

Maar het was niet alleen maar saai. Er gebeurde wel degelijk wat tijdens de Grand Prix van het afgelopen weekend. Alleen al het feit dat Lewis Hamilton niet wint is natuurlijk bijzonder vreemd. De openingsronde kon op voldoende goedkeuring van de ramptoeristen rekenen. Daarna begon pas het Russische snooze-fest.

De Grand Prix van Rusland begon in elk geval erg leuk, maar na de safety car periode was het dus over met de pret. Toch zijn er een paar dingen die ons opvielen tijdens de race. Dit zijn 7 dingen die ons opvielen. Verder hebben we nog alle standen en overzichten die er toe doen, plus een agenda.

Heeft Racing Point wel de goede keuze gemaakt?

Lawrence Stroll is een zakenman. Het kan bijna niet zo zijn dat hij zover gekomen is door mensen alleen maar tevreden te houden. Natuurlijk is zijn zoon Lance een goede coureur, maar aan de top van de F1 lijkt de Canadees toch tekort te komen. Stroll schreef voor de tweede maal een Racing Point met gloednieuwe onderdelen af, terwijl Perez met een veel oudere Racing Point alsnog sneller was dit weekend. De eerste keer lag het aan een band (waarschijnlijk) en ditmaal aan Leclerc), maar Pérez is blijkbaar beter in in het vak ‘hoe blijf je uit de problemen’. Nu Vettel komt en Perez weg mag (nee moet) bestaat de reeële kans dat er een wereldkampioen op zijn retour en een eeuwig niet ingeloste belofte het rijdersduo is bij Aston Martin Racing.

Heeft Daniel Ricciardo wel de goede keuze gemaakt?

Waar Vettel volgend jaar waarschijnlijk een snellere auto heeft dan bij zijn oude team, is dat bij Ricciardo niet zozeer het geval. De Australiër zag aanvankelijk een enorme potentie bij Renault, maar meende na 1,5 jaar alsnog te weinig progressie te zien. Nu is er juist wel meer vooruitgang bij Renault. Sterker nog, de laatste GP’s komt het Franse team uitstekend voor de dag. Bij de start moest Verstappen meer letten op de Renault achter hem dan de Mercedes voor hem.

Grindbakken > uitloopstroken

Kom op, jongens. Laten we al die lappen asfalt gewoon weghalen. Ja, het is populisme ten top om zo te roeptoeteren, maar die uitloopstroken maken het er niet leuker op, wel makkelijker. Op Mugello kregen de coureurs te maken met grindbakken. Ja, de race is snel voorbij als je erin terecht komt, maar het maakt het wel heel erg veel leuker voor de toeschouwer. Sochi is al te saai om serieus een F1 race te willen organiseren, maar met die uitloopstroken is elektrisch karten met de collega’s leuker en spannender.

Hamilton moet even wachten

Het had zo mooi moeten zijn. Hamilton liet in de vrije trainingen zijn teamgenoot Bottas de sier maken met de goede auto. Pas in de kwalificatie bleek dat hij veel en veel te snel was voor de Fin. Echter, het ging eigenlijk in de kwalificatie fout voor Hamilton, waardoor hij op zachtere banden moest kwalificeren dan Verstappen en Bottas. Hamilton kon zodoende geen vuist maken tijdens deze race en zal dus even moeten wachten, want de Brit blijft steken op een magere 90 overwinningen, nog één overwinning en Hamilton komt op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Dat Hamilton die titel waarschijnlijk in Duitsland gaat pakken, maakt het overigens wel extra bijzonder.

Hamilton moet op passen

Of toch niet, nadat hij de stewards een bezoekje bracht. Links en rechts verzamelt Hamilton stiekem toch wat puntjes bij elkaar. We bedoelen niet de WK-punten, maar strafpunten. Na de race heeft heeft zijn team aangegeven dat zij Hamilton de opdracht hebben gegeven voor de onreglementaire oefenstarts Daardoor gaan de strafpunten nu naar het team en níet naar Lewis Hamilton. 10 Zou betekenen dat een race niet meedoen als straf boven zijn hoofd hing. Niet dat iemand daarop hoopt of zo. Hieronder een foto van Stoffel Vandoorne:

Albon aanhouden begint ongeloofwaardig te worden

We gaan weer zagen aan de stoelpoten van Alexander Albon, ondanks een opleving op Mugello. De Britse Thai is een van de vriendelijkste coureurs van het veld. Hij is ook zeer getalenteerd, daar mag geen misverstand over bestaan. Hij was alleen nog lang niet rijp om de tweede rol te vervullen bij een bijna-top team. Albon is een beetje The A-Team van het F1-veld: hele goede ontsnappingen uit situaties waar je eigenlijk niet in had hoeven zitten. De bandenstrategie was knudde, maar in de vrije trainingen en kwalificaties komt hij structureel te kort.

Het verschil met Verstappen is gewoonweg te groot. Als er even geen talent is, huur Pérez of Hülkenberg voor 1 of 2 seizoenen, kun je daarna even goed iemand klaarstomen voor Red Bull en ja, dat mag ook Gasly of Albon zijn. Vergeet niet dat Verstappen een langere Toro Rosso-periode (23 races) heeft gehad dan Albon (12 races) en Gasly (21 races).

Wat is er met Vettel aan de hand?

Waarschijnlijk zitten we op deel 5 van deze vraagstelling. De vormcrisis van Vettel is werkelijk ongekend. Natuurlijk zit hij in de hoek waar de klappen vallen. Het team heeft geen vertrouwen meer in hem en alle zorg, egards en het goede materiaal gaat naar Leclerc. Maar Leclerc weet boven zijn auto uit te stijgen, terwijl Vettel wederom teleurstelt. Die lastige achterkant speelt hem dit seizoen behoorlijk parten, met onder andere een flinke crash in de kwalificatie tot gevolg.

Rijderskampioenschap

Natuurlijk maakt de uitslag van de GP Rusland 2020 geen fluit uit op het kampioenschap. We zien dat Hamilton eenzaam bovenaan staat, met Bottas erachter. Verstappen is de duidelijke nummer 3. Daarachter is het overigens wel heel erg spannend.

Ricciardo is lekker aan het doorstomen richting de top 5. Knap is dat Pérez Stroll al is genaderd, ondanks dat hij met de mindere auto moet rijden én omdat hij twee races heeft moeten missen. Tussen nummer 4 en 10 zit maar 20 punten verschil. Dus met een dagsuccesje kan een coureur een flinke stap vooruit maken.

De stand in het rijderskampioenschap sinds de GP Rusland 2020 is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 205 2 Bottas Mercedes 161 3 Verstappen Red Bull 128 4 Norris McLaren 65 5 Albon Red Bull 64 6 Ricciardo Renault 63 7 Leclerc Ferrari 57 8 Stroll Racing Point 57 9 Pérez Racing Point 56 10 Gasly Alpha Tauri 45 11 Sainz McLaren 41 12 Ocon Renault 36 13 Vettel Ferrari 17 14 Kvyat Alpha Tauri 14 15 Hülkenberg Racing Point 6 16 Räikkönen Alfa Romeo 2 17 Giovinazzi Alfa Romeo 2 18 Magnussen Haas 1 19 Latifi Williams 0 20 Russell Williams 0 21 Grosjean Haas 0

Constructeurskampioenschap

Ondank dat het podium een andere volgorde dan normaal had, betekent het wel dat Mercedes echt op bizarre wijze is uitgelopen. Als ze een beetje karakter hebben slaan ze de volgende 2 races gewoon even over. Even tijd aan de familie besteden is belangrijker dan nog verder dan idioot ver voorstaan. Maar ja, daar mag je niets over zeggen want het is topsport. Om wakker te blijven.

Zijn er dan ook interessante dingetjes te melden? Ja, Renault nadert Racing Point en McLaren met de spreekwoordelijke rasse schreden. Dit gaat nog heel erg leuk worden, daar het verschil in punten minimaal is. Alpha Tauri loopt ook in op Ferrari. Wie had dat gedacht, dat het voormalige Minardi-team uit Faenza een gevaar vormt voor de scharlakenrode brigade uit Maranello.

De stand in het constructeurskampioenschap sinds de GP Rusland 2020 is als volgt:

Positie Team Punten 1 Mercedes 366 2 Red Bull 192 3 McLaren 106 4 Racing Point 104 5 Renault 99 6 Ferrari 74 7 Alpha Tauri 59 8 Alfa Romeo 4 9 Haas 1 10 Williams 0

Kwalificatieduel

Net als in het rijderskampioenschap zien we in het kwalificatieduel dat bepaalde teams duidelijk topcoureurs hebben en dat je dan maar moet hopen dat de ander veel geld mee brengt.

Russel en Verstappen zijn de enige twee coureurs die hun teamgenoot alle kwalificaties hebben verslagen. Räikkönen en Giovinazzi houden elkaar qua kwalificaties en punten elkaar in evenwicht.

De onderlinge stand in het kwalificatieduel sinds de GP Rusland 2020

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (8) Bottas (2) Ferrari Leclerc (8) Vettel (2) Red Bull Verstappen (10) Albon (0) McLaren Sainz (6) Norris (4) Renault Ricciardo (9) Ocon (1) Alpha Tauri Gasly (8) Kvyat (2) Racing Point Pérez (5) Stroll (3) Racing Point Hülkenberg (1) Stroll (1) Alfa Romeo Räikkönen (5) Giovinazzi (5) Haas Magnussen (5) Grosjean (5) Williams Russell (10) Latifi (0)

Snelste raceronde

Goh, een Mercedes-coureur wist het laatste puntje binnen te sprokkelen. Valtteri Bottas reed een puike race, alhoewel Hamilton zijn best deed om het laatste bonuspuntje af te pakken. De Brit werd gesommeerd om zijn motor te sparen.

Je weet immers maar nooit, straks win je niet het kampioenschap met 150 punten verschil, zou toch een blamage zijn. Voor Bottas was het zijn tweede puntje dat hij dit jaar binnenhaalde middels het behalen van de snelste raceronde.

De onderlinge stand snelste raceronde na GP van Rusland 2020 is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Hamilton Mercedes 4 Bottas Mercedes 6 Norris McLaren 1 Ricciardo Renault 1 Sainz McLaren 1 Verstappen Red Bull 1

Driver of the Day

Nog nooit was het publiek zó verdeeld om een Driver of the Day aan te wezen. Ja, Bottas won de race. Hij zat in de snelste auto en zijn grootste concurrent kreeg een tijdsstraf van 10 seconden. Toegegeven, Bottas verschalkte Verstappen bij de start en reed na de safety car periode weg bij de Nederlander. Voor het publiek was het niet voldoende. Verstappen won met 13% van de stemmen de Driver of the Day-troffee.

De onderlinge Driver of the Day stand na GP Rusland 2020 is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Verstappen Red Bull 3 Gasly Alpha Tauri 2 Albon Red Bull 1 Hamilton Mercedes 1 Pérez Racing Point 1 Ricciardo Renault 1 Vettel Ferrari 1

Heeft de AB-redactie de GP van Rusland 2020 goed voorspeld?

Gezien de machtsverhoudingen in het Formule 1-veld, is het natuurlijk logisch om Hamilton, Bottas en Verstappen te kiezen (in die volgorde). Het is een handige tactiek om veel punten te kunnen scoren. Echter, Bottas en de GP van Rusland liggen elkaar wel. Mede dankzij de rommelige kwalificatiesessie van gisteren kon de Fin optimaal ervan profiteren. Collega @jaapiyo had al een dergelijke prestatie verwacht. Helaas had hij Sainz op P3 gegokt. Hierdoor loopt de olijke redacteur niet voldoende in op Wouter en Michael.

Onderlinge AB-redactie stand na GP Rusland 2020:

AB-redacteur Punten Michael 60 Wouter 58 Jaap 49

Deze races zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

11 oktober | GP van Eifel

25 oktober | GP van Portugal

1 november | GP van Emilio Romagna

15 november | GP van Turkije

29 november | GP van Bahrein

6 december | GP van Bahrein

13 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters worden op de Nürburgring gereden op 9 oktober om 11:00.