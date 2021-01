Porsche 911 2.7 RS Recreation - de ultieme 911 om mee te rijden - Autoblog.nl

Een echte 2.7 RS is zo’n beetje onbetaalbaar. Dus wat doe je als je er één wilt: dan bouw je die zelf. Maak kennis met de Porsche 911 2.7 RS Recreation.

Ooit rolde deze 911 de Porsche fabriek uit als een witte 3.2 SC, maar de onder de bezielende leiding van de huidige eigenaar staat er nu heel wat anders. Er is een volledige body-off restauratie uitgevoerd waarbij de auto is getransformeerd naar een Carrera RS Lightweight uit 1973.

De 911 werd daarbij voorzien van lak in de passende kleur Signal Orange en uiteraard ontbreken ook de Fuchs-velgen niet.

Het gaat niet alleen om de uiterlijke show, ook de techniek is in de sfeer van de 911 2.7 RS aangepakt. Onder de motorkap is de originele Carrera 3.2 motor te vinden.

Er zijn wel diverse aanpassingen gedaan om de motor optisch op het blok van de Carrera RS te laten lijken. Daarbij zijn er PMO-carburateurs en een ’73 Carrera RS-luchtfilterhuis geïnstalleerd. Ook is de auto voorzien van een SSI-uitlaatsysteem.

De Porsche 911 2.7 RS Recreation heeft (nog) niet op een rollenbank gestaan, maar standaard had het 3.2 blok al 231 pk. Met de huidige aanpassingen gaat de boxer zescilinder waarschijnlijk over de 250 pk heen.

Ter vergelijk: de originele 2.7 RS had 210 pk. Bovendien is de auto een stuk lichter geworden door de aanpassingen, waardoor het ledig gewicht rond de 1.000 kg uitkomt.

Niet alleen het exterieur, maar ook het interieur heeft een transformatie ondergaan. Als je in de auto zit waan je je dus echt in een Carrera RS. De auto is uitgevoerd met period correct kuipstoelen en een halve rolkooi. Porsche-goeroe Erwin Jansen van Rebel Engineering voltooide de restauratie en ombouw in 2015. De auto verkeert daarom in een fabrieksnieuwe conditie, van het chassis tot aan de lak.